¡OpenAI entra a la biomedicina! Así funciona GPT-Rosalind, su nueva IA para descubrir fármacos

La inteligencia artificial amplía su alcance hacia la investigación biomédica. OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-Rosalind, su primer modelo diseñado específicamente para aplicaciones en ciencias de la vida, con enfoque en áreas como genómica, descubrimiento de fármacos e ingeniería de proteínas.

El anuncio marca una nueva etapa para la compañía, que hasta ahora había centrado sus desarrollos en modelos de uso general. En paralelo, OpenAI también presentó una expansión de su agente de programación Codex, que incorpora más de 90 nuevos complementos.

Un modelo pensado para el laboratorio

GPT-Rosalind toma su nombre de Rosalind Franklin, la científica cuya investigación fue clave para entender la estructura del ADN. La referencia no es casual: el modelo busca posicionarse como una herramienta para enfrentar algunos de los principales desafíos en biología y medicina.

Entre ellos, el manejo de grandes volúmenes de datos y la fragmentación del conocimiento en distintas especialidades. El objetivo es que los investigadores puedan extraer información útil de bases de datos complejas y traducirla en aplicaciones concretas para la salud.

De acuerdo con datos compartidos durante su presentación, el desarrollo de un nuevo fármaco puede tomar entre 10 y 15 años, y solo uno de cada diez candidatos que llegan a ensayos clínicos obtiene aprobación. En ese contexto, la compañía plantea que la IA puede ayudar a reducir tiempos en las etapas más complejas del proceso.

Resultados en pruebas científicas

En evaluaciones internas, GPT-Rosalind fue sometido a pruebas relacionadas con comprensión de proteínas, ADN y reacciones químicas. Según OpenAI, el modelo superó a versiones anteriores en este tipo de tareas especializadas.

Uno de los datos más relevantes proviene de pruebas con científicos en activo, donde el sistema mostró un rendimiento superior al 95% de los expertos humanos al predecir la función de determinadas secuencias de ARN.

Además, el modelo contará con un complemento especializado que permitirá conectarlo con más de 50 bases de datos científicas, facilitando tareas como:

Consultar estructuras de proteínas

Buscar secuencias de ADN

Revisar publicaciones académicas desde una sola interfaz

Acceso limitado por razones de bioseguridad

A diferencia de otros productos de OpenAI, GPT-Rosalind no estará disponible para el público general. La compañía decidió implementar un esquema de acceso restringido, enfocado en organizaciones de investigación verificadas.

Entre los primeros socios que podrán utilizar el modelo se encuentran:

Amgen

Moderna

Allen Institute

Thermo Fisher Scientific

La decisión responde a preocupaciones relacionadas con la bioseguridad, un tema cada vez más relevante en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la biología. Este enfoque coloca a GPT-Rosalind en una categoría similar a otros modelos avanzados con acceso controlado, diseñados para usos específicos y bajo supervisión.

IA, ciencia y política de datos

El lanzamiento ocurre en un momento en el que la relación entre inteligencia artificial y ciencias de la vida comienza a ocupar un lugar central en la discusión tecnológica.

Reportes recientes señalan que OpenAI impulsa una mayor integración de la IA en el sector, incluyendo propuestas para ampliar el acceso a datos médicos y reconocer estas tecnologías como activos estratégicos de investigación.

En paralelo, la fundación vinculada a la compañía anunció planes para destinar al menos 1,000 millones de dólares a iniciativas relacionadas con IA, con énfasis en salud y desarrollo de tratamientos.

Un paso hacia la especialización de la IA

Con GPT-Rosalind, OpenAI da un paso hacia modelos más especializados, diseñados para resolver problemas concretos en sectores específicos. En este caso, el enfoque en ciencias de la vida apunta a acelerar procesos que históricamente han requerido años de investigación.

El modelo combina capacidades de análisis de datos, acceso a bases científicas y herramientas de razonamiento adaptadas al contexto biomédico, en un formato que prioriza el uso por parte de instituciones y equipos de investigación.