Asteroide 99942 Apophis, 'Dios del caos', pasará por la Tierra y mide más que la Torre Eiffel

El asteroide 99942 Apophis ha llamado la atención entre la comunidad científica debido a un evento que ocurrirá en los próximos años y que pocos fenómenos espaciales pueden igualar. Este cuerpo rocoso, conocido como el “Dios del caos”, destaca tanto por su tamaño como por la cercanía con la que pasará junto a nuestro planeta.

A más de dos décadas de su descubrimiento, este objeto espacial sigue siendo uno de los más estudiados por expertos. La NASA ha explicado que su dimensión es comparable con la de la Torre Eiffel.

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¿Cuándo pasará por la Tierra el asteroide 99942 Apophis?

La fecha marcada en el calendario es el 13 de abril de 2029, día en que el asteroide 99942 Apophis realizará un sobrevuelo cercano a la Tierra. En ese momento, la roca espacial se encontrará a unos 32,000 kilómetros de distancia, una cifra que resulta sorprendente si se considera que es menor a la órbita de varios satélites artificiales.

Este tipo de acercamientos son extremadamente raros. La NASA ha señalado que los asteroides de este tamaño pasan cerca del planeta “solo cada pocos miles de años en promedio, por lo que es probable que un evento como este no haya ocurrido en ningún momento de la historia humana registrada”.

Además, la agencia subrayó la importancia de este momento histórico al afirmar: “Sin duda, esta es la primera vez que sucede cuando los seres humanos han tenido la tecnología para observarlo”.

Con un diámetro estimado de 375 metros, Apophis supera la altura de la Torre Eiffel, que mide aproximadamente 330 metros. Esta característica lo coloca dentro de los asteroides más relevantes para el estudio de objetos cercanos a la Tierra.

¿El asteroide 99942 Apophis se podrá ver desde la Tierra?

Una de las razones por las que este fenómeno ha generado tanta expectativa es que podría ser visible sin instrumentos especiales. La NASA indica que, si el clima lo permite, habitantes del hemisferio oriental tendrán la posibilidad de observar el paso del asteroide directamente en el cielo nocturno.

Este aspecto convierte al evento en algo accesible no solo para científicos, sino también para cualquier persona interesada en la astronomía. No es común que un objeto de este tamaño pueda apreciarse a simple vista, lo que hace que la experiencia sea aún más especial.

¿Existe algún riesgo para la Tierra por el paso del asteroide 99942 Apophis?

A pesar del impacto mediático que ha tenido Apophis desde su descubrimiento en 2004, los estudios más recientes han descartado cualquier amenaza. En un inicio, existía la posibilidad de que pudiera impactar la Tierra en años como 2029, 2036 o incluso 2068, lo que generó preocupación a nivel internacional.

Durante ese periodo, el asteroide llegó a alcanzar el nivel 4 en la Escala de Peligro de Impacto de Turín, utilizada para medir riesgos potenciales de objetos espaciales. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas en 2021 permitieron a los científicos descartar por completo cualquier escenario de colisión en al menos los próximos 100 años.

Aunque actualmente está clasificado como “potencialmente peligroso”, esta denominación no significa que exista una amenaza real, sino que responde a su tamaño y cercanía relativa con la Tierra.

Lejos de representar un peligro, el paso de Apophis será aprovechado por la comunidad científica para profundizar en el conocimiento de este tipo de asteroides. La propia NASA ha destacado que el evento representa una oportunidad asombrosa y sin precedentes para aprender mucho más sobre Apophis y asteroides similares cercanos a la Tierra.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea también tiene planes para estudiar este fenómeno. A través de la misión conocida como RAMES, se buscará observar cómo la gravedad terrestre puede influir en la estructura del asteroide, analizando posibles cambios en su forma o composición durante su paso cercano.

Después de este encuentro en 2029, Apophis continuará su trayectoria y regresará en 2036, aunque en esa ocasión lo hará a una distancia mucho mayor.

PJG