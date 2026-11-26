El ejercicio es una de las principales herramientas para mantener saludable el cuerpo y fortalecer los músculos que lo conforman. Aunque la actividad física también puede ofrecer beneficios estéticos, su importancia va más allá de la apariencia, pues contribuye a conservar la movilidad, la fuerza y la estabilidad corporal.

Entre los músculos que cumplen estas funciones destacan los glúteos, en especial el glúteo mayor, considerado el más grande de esta región. Su participación resulta indispensable en actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o correr.

Aunque las sentadillas suelen ser uno de los ejercicios más conocidos para trabajar esta zona, existen otros movimientos que permiten estimular el glúteo mayor y favorecer su desarrollo muscular. Conoce cinco alternativas que puedes incorporar a una rutina de fuerza.

Las sentadillas suelen ser uno de los ejercicios más conocidos para trabajar el glúteo. Canva.

¿Qué es el glúteo mayor y por qué es importante fortalecer este músculo?

El glúteo mayor es el músculo más grande y superficial de la región glútea. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis y participa en diferentes movimientos de las piernas y la cadera.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sus principales funciones son extender y rotar externamente el muslo. También contribuye a mantener la estabilidad de la pelvis y el tronco, sobre todo cuando el cuerpo permanece apoyado sobre una sola pierna.

Esto explica su importancia en actividades cotidianas como levantarse de una silla, enderezar el cuerpo después de inclinarse, subir pendientes y correr.

Es importante distinguirlo del glúteo medio y el menor, ya que, aunque los tres forman parte de la región glútea, tienen funciones diferentes. Estos últimos participan principalmente en la separación de la pierna y la estabilidad de la pelvis durante la marcha.

Por ello, para trabajar el glúteo mayor conviene incorporar ejercicios que involucren la extensión de cadera, es decir, movimientos en los que el muslo se desplaza hacia atrás con respecto a la pelvis.

El glúteo mayor es el músculo más grande y superficial de la región glútea. Canva.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para tonificar el glúteo mayor?

Para fortalecer el glúteo mayor es necesario incorporar ejercicios de resistencia que estimulen su participación durante los movimientos de la cadera. Estos pueden realizarse con el peso corporal, mancuernas, barras o bandas elásticas, según la experiencia y condición física de cada persona.

Entre las alternativas que puedes incluir en una rutina destacan:

1. Hip thrust o elevación de cadera

Para realizarlo, coloca la parte superior de la espalda sobre un banco, flexiona las rodillas y apoya los pies en el suelo. Desde esa posición, eleva la pelvis hasta alinear el tronco con los muslos y después desciende de manera controlada.

Hip thrust o elevación de cadera para fortalecer el glúteo mayor. Inteligencia Artificial.

2. Puente de glúteos

Acuéstate boca arriba, flexiona las rodillas y apoya los pies en el suelo. Después, eleva la pelvis mediante la contracción de los glúteos y regresa lentamente a la posición inicial. Es una alternativa para quienes comienzan con ejercicios de fuerza y desean trabajar la extensión de cadera.

El ejercicio de puente de glúteos puede ser una alternativa para agregar a tu rutina. Canva.

3. Sentadillas

Separa los pies aproximadamente al ancho de los hombros, lleva la cadera hacia atrás y flexiona las rodillas como si fueras a sentarte. Después, empuja el suelo con los pies para regresar a la posición inicial. Este ejercicio también involucra los cuádriceps y otros músculos de las piernas.

Las sentadillas son uno de los ejercicios más comunes en las rutinas para fortalecer los glúteos. Canva.

4. Peso muerto rumano

De pie, sostén una mancuerna en cada mano o una barra. Flexiona ligeramente las rodillas y lleva la cadera hacia atrás mientras bajas el peso cerca de las piernas. Mantén la espalda estable y regresa a la posición inicial mediante la extensión de la cadera. Además del glúteo mayor, este movimiento trabaja los músculos posteriores del muslo.

El ejercicio de peso muerto rumano no solo trabaja el glúteo, también los músculos posteriores del muslo Canva.

5. Zancadas

Desde una posición de pie, da un paso hacia adelante y flexiona ambas rodillas para descender de manera controlada. Después, empuja con la pierna adelantada para regresar al punto de partida. Este ejercicio trabaja los glúteos y los músculos de los muslos, además de exigir equilibrio.

Las zancadas también exigen equilibrio. Canva.

El entrenamiento de resistencia puede favorecer la hipertrofia del glúteo mayor. Entre los ejercicios con resultados favorables destacan el hip thrust con barra, las sentadillas con recorrido paralelo o completo y las extensiones de cadera.

¿Cómo hacer correctamente los ejercicios para fortalecer los glúteos?

La técnica es fundamental para aprovechar los ejercicios de fuerza y reducir el riesgo de lesiones. No basta con completar muchas repeticiones o utilizar cargas elevadas; es necesario controlar cada movimiento y elegir una resistencia adecuada para la condición física.

Para realizar los ejercicios de manera correcta, toma en cuenta estas recomendaciones:

Mantén la espalda estable: evita arquear excesivamente la zona lumbar durante el hip thrust, el puente de glúteos y el peso muerto rumano

Controla el descenso: en las sentadillas y zancadas, baja de forma gradual y evita perder el equilibrio

Apoya correctamente los pies: conserva una base firme para distribuir el peso y controlar el movimiento

Evita las cargas excesivas: comienza con el peso corporal o una resistencia ligera hasta dominar la técnica

Respeta tu movilidad: no fuerces la cadera ni las rodillas más allá de tu capacidad

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda aprender la técnica adecuada antes de iniciar un programa de entrenamiento de fuerza, en especial cuando se utilizan pesas o máquinas. También reconoce que estos ejercicios pueden realizarse con el propio peso corporal, bandas de resistencia y equipo especializado.

Conforme mejora la fuerza, es posible aumentar gradualmente la resistencia o el número de series. Si una persona presenta dolor, lesiones previas o limitaciones de movilidad, debe consultar a un profesional de la salud antes de comenzar una rutina.

La técnica es fundamental para aprovechar los ejercicios de fuerza y reducir el riesgo de lesiones. Canva.

¿Qué beneficios tiene fortalecer el glúteo mayor para la postura y la movilidad?

Fortalecer el glúteo mayor ofrece beneficios que van más allá del desarrollo muscular. Este músculo participa en movimientos esenciales para la movilidad, la estabilidad de la pelvis y el desempeño físico.

Por otra parte, la Asociación Estadounidense del Corazón señala que el entrenamiento de resistencia puede favorecer distintos aspectos de la salud, entre ellos:

El incremento de la fuerza muscular y ósea

El desarrollo de la masa muscular

El fortalecimiento de tendones y ligamentos

Una mayor capacidad para realizar actividades cotidianas

La calidad de vida

Sin embargo, fortalecer este músculo no garantiza corregir problemas posturales ni eliminar molestias de espalda o cadera. Los resultados dependen de diferentes factores, como la condición física, la movilidad, la técnica y la salud general.

El entrenamiento de resistencia puede favorecer distintos aspectos de la salud. Canva.

¿Cuántas veces a la semana se deben entrenar los glúteos para notar resultados?

La frecuencia del entrenamiento influye en el fortalecimiento y desarrollo muscular. No es necesario trabajar los glúteos todos los días, ya que los músculos también necesitan tiempo para recuperarse después de cada sesión.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda ejercitar cada grupo muscular al menos dos veces por semana y dejar un mínimo de dos días de descanso entre sesiones dirigidas al mismo grupo muscular.

Para organizar una rutina de glúteos conviene considerar estos aspectos:

Frecuencia: programa dos sesiones semanales para trabajar los glúteos, con suficiente recuperación entre ellas

Variedad: combina ejercicios como hip thrust, sentadillas, peso muerto rumano y zancadas

Progresión: aumenta gradualmente la resistencia conforme mejora tu capacidad física

Descanso: evita trabajar intensamente el mismo grupo muscular en días consecutivos

Constancia: mantén una rutina durante varias semanas y evalúa los avances en fuerza y control de los movimientos

Los resultados no aparecen de la misma manera en todas las personas. La experiencia previa, la alimentación, el descanso y la genética son factores que pueden influir en el desarrollo muscular.

También es importante aclarar que la palabra tonificar suele utilizarse para describir una combinación de mayor desarrollo muscular y cambios en la apariencia de una zona corporal. Sin embargo, los ejercicios para glúteos no eliminan grasa exclusivamente de esa región.

Fortalecer esta parte del cuerpo requiere constancia, una rutina adecuada y respeto por los periodos de recuperación. Más allá de los cambios físicos, el trabajo del glúteo mayor contribuye a conservar la fuerza y la movilidad necesarias para las actividades de todos los días.