Como parte de su compromiso con la innovación médica, la actualización continua y la atención especializada, el Hospital Angeles Pedregal realizó el Simposio de Urología.

Un encuentro médico, donde se inauguró el Centro de Alta Especialidad Urológica y Robótica, cuyo objetivo es fortalecer con tecnología de punta los servicios médicos para pacientes con este tipo de enfermedades.

Su puesta en marcha representa un paso más en el fortalecimiento de la atención médica especializada, con un enfoque orientado a brindar alternativas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Antes del recorrido y corte de listón, ante el cuerpo médico e invitados especiales, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, señaló que a 40 años de su fundación el Hospital Angeles Pedregal continúa brindando la más avanzada tecnología al servicio de los pacientes, al contar con la plataforma de robots quirúrgicos más robusta de México y los mejores especialistas.

Abrir un centro como este, no es solamente adquirir equipo. Es dedicar espacios, es rediseñar nuestros procesos, pero sobre todo es capacitar y formar personal técnico y de enfermería.

Y por supuesto, lo más importante es que nos permite reunir a los mejores médicos especialistas, tanto en urología como médicos de otras especialidades afines que están vinculadas con este centro”, expuso.

Jesús Ruiz López añadió que este centro es otro punto de partida para que el Hospital Angeles Pedregal siga trabajando a favor de la salud de muchas generaciones de mexicanos.

Nada de esto sería posible sin la visión del licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente de grupo Vazol, quien sostiene con hechos lo que para él es una convicción: que los pacientes mexicanos merecen acceso a la medicina más avanzada del mundo sin tener que salir de este país”, indicó.

Tecnología de punta al servicio de la urología

Equipado con tecnología de punta instalada en salas para urodinamia y salas de biopsias guiadas por ultrasonido, el Centro de Alta Especialidad Urológica y Robótica cuenta también con plataformas de rayo láser de última generación en procedimientos de mínima invasión para pacientes con cáncer de próstata y complicaciones urológicas.

Además, tiene la disponibilidad de habitaciones ambulatorias para su recuperación.

Cabe destacar que durante el evento de inauguración, que contó con la presencia de José Luis Pohls, director general de Hospital Angeles Pedregal, el jefe de la División de Cirugía,

Jorge Moreno Aranda, doctor del grupo de especialistas en urología, señaló que aunque la tecnología médica avance y permita una mejor atención, debe permanecer la esencia de la profesión médica que es ayudar al enfermo con conocimiento, responsabilidad y humanidad.

Inauguramos la nueva área, pero también renovamos un compromiso: seguir trabajando juntos, mantener la curiosidad que nos impulsó desde el principio y compartir experiencias con las nuevas generaciones.

Si algo nos ha enseñado este recorrido es que los avances más importantes nacen cuando el conocimiento, la vocación y la colaboración se encuentran”, indicó.

Por su parte, el urólogo, Martín Telich Vidal, especialista en cirugía robótica del Hospital Angeles Pedregal señaló que, aunque las nuevas herramientas tecnológicas amplían las capacidades de los médicos, el talento y la experiencia de los doctores es fundamental.

Porque la verdadera innovación no consiste solamente en tener tecnologías más avanzadas, sino en utilizarlas para ofrecer mejores alternativas de tratamiento, una recuperación menos difícil y una mejor calidad de vida para nuestros pacientes”, detalló.

Simposio de urología

En el mes de concientización de la salud masculina que se conmemora en noviembre, el simposio de urología puso especial énfasis en el cáncer de próstata, como una de las principales enfermedades oncológicas que afectan a los hombres en México.

Ante este panorama, se analizó la importancia del diagnóstico oportuno, la evaluación especializada y el acceso a diferentes alternativas de tratamiento.

Sumado a lo anterior, el encuentro médico tuvo, entre sus objetivos, promover una visión multidisciplinaria de la urología, en la que distintas especialidades contribuyan a definir las alternativas diagnósticas y terapéuticas más adecuadas para cada paciente.

Cabe señalar que los especialistas del Hospital Angeles Pedregal abordaron la evolución de los procedimientos quirúrgicos y las opciones terapéuticas disponibles como por ejemplo, la aplicación del micro ultrasonido prostático, una herramienta de imagen de alta resolución que permite identificar áreas sospechosas y apoyar la precisión diagnóstica.

Asimismo, se revisaron los avances del uso de la resonancia magnética, las nuevas clasificaciones utilizadas para evaluar lesiones prostáticas y sus implicaciones en la toma de decisiones clínicas.

El programa también contempló temas relacionados con la cirugía asistida por robot Da Vinci, el uso de PET-MR y la medicina nuclear, incluyendo las aplicaciones terapéuticas del lutecio-177 en determinados pacientes con cáncer de próstata avanzado.

Antes de realizar la foto grupal del evento, el simposio contó con las ponencias de los siguientes médicos especialistas: Martín Telich Vidal; José de Jesús Castañeda Sánchez; Sylvain Collura Merlier; Christian Isaac Villeda Sandoval; Jorge Moreno Aranda; Anamari Perochena González; Francisco Manuel Bustamante Romero; Arturo Lozano Zalce; Víctor Severo Hernández Valdéz; Jorge Martín Schalch Ponce de León; Regina Barragán Carrillo y Aaron Torres García.