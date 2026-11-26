Avanza basificación de personal del IMSS en el Edomex
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó la entrega de 425 plazas de base a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital General Regional de Tecámac.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó la entrega de 425 plazas de base a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital General Regional de Tecámac, durante un enlace con la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
A 28 días de la puesta en marcha de la estrategia, se formalizó la adscripción del personal a esta unidad hospitalaria, en cumplimiento del segundo punto del Plan Integral de 12 acciones en 120 días, implementado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el Gobierno de México.
Los nombramientos definitivos brindan estabilidad laboral y prestaciones de ley a las 425 personas beneficiadas, distribuidas en 36 médicos especialistas, 57 paramédicos, 78 enfermeras, 20 técnicos, 37 trabajadores de servicios generales y 197 de limpieza e higiene.
Esta basificación se suma a los avances del plan en el Estado de México, entre los que destacan el incremento salarial del 8 por ciento, aplicado a nivel estatal y nacional, así como la inauguración del Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria en Toluca.
Durante el acto, en el que estuvieron presentes el delegado del IMSS en el Estado de México Oriente, doctor Jorge Martínez Torres, y la jefa de Prestaciones Médicas, doctora Emilia Chavira, se presentó al doctor Luis Fernando Fraga Ramos, especialista en cirugía oncológica, quien recibió su adscripción formal a la unidad hospitalaria.
Con esta entrega, el IMSS continúa con el calendario de 120 días establecido para cubrir vacantes, abastecer de insumos y rehabilitar áreas médicas y operativas en sus unidades de atención.