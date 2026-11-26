La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó la entrega de 425 plazas de base a trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital General Regional de Tecámac, durante un enlace con la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

A 28 días de la puesta en marcha de la estrategia, se formalizó la adscripción del personal a esta unidad hospitalaria, en cumplimiento del segundo punto del Plan Integral de 12 acciones en 120 días, implementado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el Gobierno de México.

Los nombramientos definitivos brindan estabilidad laboral y prestaciones de ley a las 425 personas beneficiadas, distribuidas en 36 médicos especialistas, 57 paramédicos, 78 enfermeras, 20 técnicos, 37 trabajadores de servicios generales y 197 de limpieza e higiene.