¿Haces sentadillas y no ves resultados? Quizá estás ignorando este músculo clave de los glúteos

Mantener una buena estabilidad corporal no depende únicamente de la fuerza en las piernas o el abdomen. Existen músculos que, aunque pasan desapercibidos, cumplen una función esencial para realizar actividades cotidianas con seguridad y eficiencia.

Uno de ellos es el glúteo medio, una estructura que contribuye al equilibrio, protege las articulaciones y favorece una postura adecuada. Si buscas mejorar tu rendimiento físico o prevenir molestias en la espalda y la cadera, incluir ejercicios específicos para fortalecer este músculo puede marcar una diferencia importante.

Rutina de ejercicios para activar el glúteo medio Canva

¿Qué es el glúteo medio y por qué es importante fortalecerlo?

El glúteo medio se localiza debajo del glúteo mayor y encima del glúteo menor. Su función principal consiste en estabilizar la pelvis durante el movimiento y permitir la abducción de la cadera, es decir, separar la pierna hacia un lado.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, este músculo trabaja en conjunto con los músculos del abdomen, la espalda y la pelvis para mantener una adecuada alineación corporal.

Cuando no se activa correctamente, el cuerpo modifica su biomecánica para compensar esa falta de fuerza, situación que incrementa el riesgo de lesiones musculares y articulares.

Entre las señales que pueden indicar un glúteo medio debilitado destacan:

Dolor lumbar recurrente

Sensación de inestabilidad al caminar

Rodillas que se desplazan hacia el interior durante una sentadilla

Dolor en la parte lateral de la cadera

Dificultad para mantener el equilibrio sobre una sola pierna

La institución explica que estas alteraciones también pueden afectar el rendimiento deportivo y limitar actividades cotidianas que implican permanecer de pie o caminar durante largos periodos.

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Rutina de ejercicios para activar el glúteo medio paso a paso

Antes de realizar ejercicios de fuerza o entrenamientos intensos, conviene incluir movimientos específicos que favorezcan la activación del glúteo medio.

PubMed concluyó que los ejercicios de abducción de cadera y aquellos realizados sobre una sola pierna producen una elevada activación muscular, razón por la que forman parte de programas de rehabilitación y entrenamiento funcional.

1. Clamshell o ejercicio de concha

Este ejercicio ayuda a activar el glúteo medio sin generar una carga excesiva sobre la columna.

Cómo hacerlo:

Acuéstate de lado

Flexiona las rodillas aproximadamente a 90 grados

Mantén los pies juntos

Eleva la rodilla superior sin mover la pelvis

Regresa lentamente a la posición inicial

Realiza entre 12 y 15 repeticiones por cada lado.

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2. Abducción lateral de cadera

Es uno de los ejercicios más utilizados por fisioterapeutas para fortalecer este músculo.

Pasos:

Acuéstate sobre un costado

Mantén la pierna superior completamente extendida

Eleva lentamente la pierna sin girar el tronco

Baja de forma controlada

Haz tres series de entre 10 y 15 repeticiones.

3. Caminata lateral con banda elástica

La resistencia de la banda elástica incrementa la activación del glúteo medio.

Instrucciones:

Coloca una banda alrededor de las piernas

Flexiona ligeramente las rodillas

Mantén el abdomen contraído

Camina de forma lateral entre 10 y 15 pasos hacia cada lado

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Sentadilla sobre una pierna

Este ejercicio mejora la estabilidad y el control neuromuscular.

Para ejecutarlo correctamente:

Mantén el equilibrio sobre una pierna

Flexiona ligeramente la rodilla

Evita que la rodilla se desplace hacia el interior

Conserva la pelvis estable durante todo el movimiento

Especialistas de Mayo Clinic utilizan este ejercicio tanto para evaluar como para fortalecer el glúteo medio debido a la alta demanda de estabilidad que requiere.

Beneficios de fortalecer el glúteo medio para evitar lesiones y mejorar la postura

El fortalecimiento del glúteo medio no solo beneficia a quienes practican deporte. También puede mejorar la calidad de vida de personas sedentarias o adultos mayores.

Según Mayo Clinic, mantener este músculo fuerte permite distribuir mejor las cargas que soportan la pelvis y las extremidades inferiores durante el movimiento.

Entre los principales beneficios destacan:

Mayor estabilidad al caminar y correr

Mejor equilibrio

Disminución del riesgo de lesiones en las rodillas

Menor sobrecarga en la cadera

Reducción de molestias lumbares relacionadas con alteraciones mecánicas

Mejor desempeño en actividades deportivas que requieren cambios rápidos de dirección

PMC muestra que ejercicios como la caminata lateral con banda, el apoyo monopodal y la abducción de cadera generan altos niveles de activación del glúteo medio, por lo que representan estrategias eficaces para fortalecer este músculo.

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Errores que impiden activar correctamente el glúteo medio durante el entrenamiento

Realizar ejercicios para glúteos no garantiza que el glúteo medio trabaje de manera adecuada.

Los especialistas de Mayo Clinic advierten que existen errores frecuentes que disminuyen su activación:

Girar la pelvis durante los movimientos

Arquear excesivamente la espalda

Inclinar el tronco para facilitar el ejercicio

Permitir que las rodillas colapsen hacia el interior durante las sentadillas

Utilizar demasiado peso antes de dominar la técnica

Corregir estos errores ayuda a obtener mejores resultados y reduce el riesgo de lesiones.

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¿Cuántas veces por semana debes entrenar el glúteo medio para obtener resultados?

La frecuencia ideal depende del nivel de condición física y de los objetivos personales. No obstante, los programas de fortalecimiento utilizados en fisioterapia y entrenamiento deportivo suelen recomendar trabajar este músculo entre dos y tres veces por semana, con al menos un día de descanso entre sesiones para favorecer la recuperación.

Los especialistas también aconsejan comenzar con ejercicios de aislamiento y avanzar de forma progresiva hacia movimientos funcionales que involucren equilibrio, coordinación y fuerza.

Si durante el entrenamiento aparece dolor intenso, inflamación o sensación de inestabilidad, conviene suspender la actividad y acudir con un médico especialista en medicina deportiva o un fisioterapeuta para recibir una valoración adecuada.

Cuidar el glúteo medio no solo aporta beneficios durante el ejercicio; también influye en la forma en que caminas, subes escaleras o mantienes el equilibrio en las actividades diarias.

Incorporar esta rutina a tu entrenamiento puede contribuir a mejorar la estabilidad de la cadera y disminuir la carga sobre las rodillas y la espalda. La clave consiste en realizar cada movimiento con una técnica correcta, respetar los tiempos de recuperación y avanzar de manera gradual para obtener resultados duraderos y seguros.