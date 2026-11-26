El próximo 28 de noviembre de 2026, la Ciudad de México albergará el primer Foro "Mujeres en Hormonía: Menopausia, derecho a una vida sana, plena y libre de violencia". El evento, que se desarrollará en el Auditorio del Museo Memoria y Tolerancia y que ha sido organizado por Mujeres en Hormonía, contará con la participación de médicos en ginecología, endocrinología, cardiología, psiquiatría y psicología, además de especialistas en derechos humanos, para analizar los desafíos de esta etapa desde una perspectiva integral.

La menopausia es una transición natural que conlleva cambios físicos, emocionales, sociales y laborales significativos. Con el objetivo de visibilizar esta etapa y reducir los estigmas asociados, el foro estructurará sus ponencias en cuatro ejes principales: salud hormonal y prevención de riesgos, hábitos saludables, derechos de las mujeres ante la violencia, y temas de sexualidad y autoestima.

En el panel titulado "La Reconciliación Hormonal: Mitos y Realidades en torno a la Menopausia y el Riesgo Cardio-Metabólico", expertos analizarán los síntomas, las alteraciones metabólicas, renales, tiroideas y óseas, así como las opciones de tratamiento disponibles, incluyendo la terapia de reemplazo hormonal. Asimismo, el programa incluirá sesiones sobre nutrición, actividad física y salud visual como factores determinantes para el bienestar.

Un aspecto relevante del encuentro será el análisis de la discriminación por edad y la violencia de género. En la mesa "Ni Invisibles ni Silenciadas: Madurez, Edadismo y Violencia de Género", activistas y especialistas discutirán sobre la discriminación laboral, la violencia económica y psicológica que enfrentan las mujeres, reivindicando su derecho a vivir plenamente sin importar su etapa de vida.

El evento cuenta con el respaldo académico y la colaboración de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus Complicaciones (AMPAC), la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica (AMEGIN), la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), el Instituto Universitario de Medicina Regenerativa y Funcional, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, Perinatal y de la Mujer, y la Colectiva Nacional SORORA.

"Mujeres en Hormonía, junto con las organizaciones participantes, buscan contribuir a que la menopausia deje de ser un tema del que se habla en voz baja y se convierta en una prioridad en las conversaciones sobre salud femenina, igualdad y derechos", señalan los organizadores en un comunicado.

Las actividades se llevarán a cabo en un horario de 8:30 a 18:00 horas. El registro para los interesados se encuentra disponible en forms.gle/4b8jAnr3ANUDCreH8 y https://lnkd.in/egEnQM6W