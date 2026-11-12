¿Estás perdiendo masa muscular sin darte cuenta? Señales y hábitos que pueden acelerarlo

La dificultad para subir escaleras, cargar las bolsas del supermercado o levantarse de una silla sin utilizar las manos puede parecer una consecuencia del cansancio o de la edad. Sin embargo, cuando estos cambios se vuelven frecuentes, también pueden indicar una disminución de la fuerza muscular.

La pérdida de masa muscular es un proceso gradual que puede pasar inadvertido durante mucho tiempo. Aunque el envejecimiento influye en este cambio, no es el único factor: la falta de actividad física, una alimentación insuficiente y algunas enfermedades también pueden afectar los músculos.

Uno de los padecimientos relacionados con este proceso es la sarcopenia, que se caracteriza por la disminución de la masa y la fuerza muscular. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA), afecta principalmente a adultos mayores, aunque otros factores pueden favorecer su aparición.

Identificar los cambios físicos y revisar los hábitos cotidianos permite reconocer posibles señales de alerta y tomar medidas para proteger la movilidad y la independencia.

Uno de los padecimientos relacionados a la pérdida de masa muscular es la sarcopenia. Canva.

¿Cómo saber si estás perdiendo masa muscular? Estas son las señales que no debes ignorar

La pérdida muscular no siempre se refleja en el peso corporal. Una persona puede mantener el mismo número en la báscula y, aun así, experimentar cambios en su composición corporal y capacidad física.

Una de las primeras señales es la disminución de la fuerza. Cargar objetos que antes resultaban ligeros, levantarse de una silla o subir varios escalones puede requerir un esfuerzo mayor. También puede aparecer menor resistencia al caminar.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento explica que la sarcopenia puede relacionarse con debilidad, fatiga y dificultades para permanecer de pie, caminar o subir escaleras.

Entre las señales que conviene observar destacan:

Menor fuerza en brazos y piernas: levantar objetos o realizar tareas domésticas puede resultar más complicado

Dificultad para levantarse de una silla: necesitar el apoyo de las manos puede reflejar una disminución de la fuerza en las piernas

Problemas para subir escaleras: las extremidades inferiores pueden perder capacidad para realizar esfuerzos

Caminar más despacio: los desplazamientos pueden requerir mayor esfuerzo

Disminución del volumen muscular: los brazos, muslos o pantorrillas pueden lucir más delgados

Menor resistencia física: las actividades cotidianas pueden provocar cansancio con mayor facilidad

Estas manifestaciones no confirman por sí solas una pérdida muscular ni permiten diagnosticar sarcopenia. También pueden relacionarse con otras condiciones de salud, por lo que es importante acudir con un profesional si la debilidad persiste o interfiere con las actividades diarias.

Levantar objetos o realizar tareas domésticas puede resultar más complicado cuando existe pérdida de masa muscular. Canva.

¿Por qué pierdes masa muscular? La edad no es el único factor que influye

El envejecimiento produce cambios naturales en el organismo, entre ellos una disminución progresiva de la masa y la fuerza muscular. Sin embargo, la velocidad de este proceso varía entre las personas y depende de factores como la actividad física, la alimentación y el estado general de salud.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento señala que la masa y la fuerza muscular alcanzan sus niveles máximos durante la adultez temprana y después comienzan a disminuir de manera gradual. Este deterioro puede avanzar con mayor rapidez durante las etapas posteriores de la vida.

La falta de movimiento también influye. Cuando los músculos permanecen inactivos durante periodos prolongados, pueden perder tamaño y fuerza. Esto puede ocurrir después de una lesión, una hospitalización o una enfermedad que obliga a permanecer en cama.

La alimentación es otro factor importante. Una dieta que no aporta suficiente energía y nutrientes puede dificultar el mantenimiento del tejido muscular. Las proteínas, en particular, proporcionan aminoácidos que el organismo utiliza para construir y reparar tejidos.

Asimismo, algunas enfermedades crónicas pueden aumentar la vulnerabilidad a la pérdida muscular. Por ello, no conviene atribuir cualquier disminución de fuerza exclusivamente a la edad.

También es importante distinguir entre perder peso y perder músculo. Cuando una persona sigue una dieta restrictiva, puede disminuir tanto su tejido graso como su masa magra. Por esta razón, el número que aparece en la báscula no siempre refleja lo que ocurre con los músculos.

Algunas enfermedades crónicas pueden aumentar la vulnerabilidad a la pérdida muscular. Canva.

Cinco hábitos cotidianos que pueden acelerar la pérdida de masa muscular sin que lo notes

Algunas decisiones de la rutina pueden favorecer la disminución de la fuerza y el tejido muscular cuando se mantienen durante periodos prolongados. Estos son cinco hábitos que conviene revisar:

1. Pasar demasiado tiempo sentado

Permanecer durante muchas horas frente a una computadora o televisión reduce las oportunidades de movimiento. La falta de uso de los músculos puede favorecer su deterioro, especialmente cuando se combina con una vida sedentaria.

2. No realizar ejercicios de fuerza

Caminar y realizar actividades recreativas aporta beneficios para la salud, pero no siempre sustituye el trabajo específico de fortalecimiento muscular. No incorporar ejercicios de resistencia puede dificultar la conservación de la fuerza, sobre todo con el paso de los años.

3. Consumir poca proteína

Las proteínas son necesarias para construir y reparar los tejidos del organismo. Cuando la alimentación no cubre las necesidades individuales, puede resultar más difícil conservar la masa muscular. Entre sus fuentes destacan el huevo, pescado, pollo, leche, yogur, frijoles y lentejas.

4. Seguir dietas demasiado restrictivas

Reducir drásticamente la cantidad de alimentos puede provocar una ingesta insuficiente de energía y nutrientes. Cuando una persona busca bajar de peso sin considerar su composición corporal ni su actividad física, puede perder masa muscular además de grasa.

5. Mantener una rutina con poca actividad física

Evitar caminar, reducir los desplazamientos y pasar gran parte del día sin movimiento puede afectar la fuerza y la capacidad funcional. Incorporar pausas activas y actividades que impliquen movimiento ayuda a disminuir el sedentarismo.

Cuando hay pérdida de masa muscular las actividades cotidianas pueden provocar cansancio con mayor facilidad. Canva.

¿Qué pasa si pierdes músculo y no lo recuperas? Estas son las consecuencias para tu cuerpo

La disminución de la masa y la fuerza muscular no solamente modifica la apariencia física. También puede afectar la movilidad, el equilibrio y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Cuando los músculos pierden fuerza, acciones como levantarse de una silla, caminar, cargar objetos o subir escaleras pueden requerir un esfuerzo mayor. Si el deterioro avanza, algunas personas pueden necesitar ayuda para realizar tareas que antes hacían sin dificultad.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento advierte que la sarcopenia se relaciona con un mayor riesgo de caídas, fracturas y otras lesiones. La fuerza muscular y el equilibrio son importantes para conservar la estabilidad durante los desplazamientos.

Otra consecuencia es la pérdida de independencia. Las dificultades para caminar o levantarse pueden limitar las actividades fuera de casa, las tareas domésticas y la participación en actividades sociales.

Por ello, conservar la función muscular es importante durante todas las etapas de la vida. No se trata únicamente de mantener una determinada apariencia física, sino de proteger la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Existen medidas que ayudan a conservar la fuerza y la capacidad física. Canva.

¿Cómo conservar la masa muscular? Hábitos que ayudan a proteger tus músculos

Aunque el envejecimiento puede favorecer la pérdida progresiva de músculo, existen medidas que ayudan a conservar la fuerza y la capacidad física.

Una de las principales recomendaciones es incorporar ejercicios de fortalecimiento. No es indispensable levantar grandes cantidades de peso ni acudir diariamente a un gimnasio. Se pueden realizar actividades adaptadas a la condición física de cada persona, como utilizar bandas de resistencia, levantar pesas ligeras o trabajar con el propio peso corporal.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda realizar ejercicios de fortalecimiento al menos dos días por semana. También destaca la importancia de trabajar los principales grupos musculares y permitir que cada uno descanse entre sesiones.

La alimentación es otro pilar. Conviene incluir fuentes de proteína, frutas, verduras y cereales integrales que aporten los nutrientes necesarios para el organismo. Las cantidades deben ajustarse a las necesidades individuales, especialmente cuando existen enfermedades renales u otras condiciones que requieren atención nutricional.

También es recomendable reducir los periodos prolongados de inactividad. Caminar, realizar tareas domésticas, levantarse de la silla y practicar actividades recreativas son formas de incorporar movimiento durante el día.

Si notas debilidad persistente, pérdida involuntaria de peso o dificultades para realizar actividades cotidianas, solicita una valoración médica. Un profesional puede evaluar la fuerza y la función física para identificar la causa y determinar las medidas adecuadas.

Conservar la salud muscular es una parte importante del bienestar a largo plazo. Prestar atención a las capacidades físicas y adoptar hábitos saludables permite cuidar el cuerpo y mantener la autonomía en las distintas etapas de la vida.