La menopausia representa una transformación importante en la salud femenina, aunque suele relacionarse principalmente con los bochornos y el fin de la menstruación, la disminución de estrógenos y progesterona tiene efectos en distintos órganos y sistemas del cuerpo, por lo que requiere una atención médica integral y no debe asumirse como una etapa en la que las mujeres tienen que acostumbrarse a vivir con molestias.

Durante una plática realizada en un desayuno en la Hacienda de los Morales, la doctora Edna Cortés, especialista en uroginecología, explicó que la reducción de las hormonas producidas por los ovarios puede provocar cambios en los huesos, el tracto genitourinario, el cerebro, las articulaciones y el metabolismo.

En el sistema óseo, por ejemplo, disminuyen las condiciones que favorecen el mantenimiento de la densidad mineral, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar osteoporosis. En el tracto genitourinario, los tejidos pueden adelgazarse y perder lubricación, además de aumentar la predisposición a infecciones urinarias, dolor durante las relaciones sexuales e incontinencia.

También pueden presentarse alteraciones en la regulación de la temperatura corporal, que se manifiestan mediante bochornos y sudoraciones; dificultades de concentración y memoria, conocidas como neblina mental, así como molestias articulares y musculares. A estos cambios se suma una mayor tendencia a acumular grasa visceral y perder masa muscular, factores que pueden influir en la salud cardiometabólica.

Para la doctora Cortés, la menopausia no debe entenderse únicamente como el final de una etapa hormonal, sino como el comienzo de un periodo en el que es necesario prestar mayor atención a la salud. “Una valoración oportuna permite identificar riesgos, atender síntomas y tomar decisiones para proteger el bienestar a largo plazo”, comentó.

Cortesía La revisión del suelo pélvico permite identificar alteraciones y buscar alternativas de tratamiento.

El suelo pélvico también necesita atención

Uno de los aspectos en los que la especialista hizo mayor énfasis fue la salud del suelo pélvico, debido a que los tejidos de la vagina y el tracto urinario también cuentan con receptores hormonales. Cuando disminuyen los estrógenos, pueden aparecer o agravarse distintas condiciones.

Entre ellas se encuentran la incontinencia urinaria de esfuerzo, que ocurre al realizar actividades como toser, reír o hacer ejercicio, y la de urgencia, caracterizada por una necesidad repentina de orinar. También pueden presentarse infecciones urinarias recurrentes, dolor durante las relaciones sexuales y prolapso de órganos pélvicos, una condición en la que estructuras como la vejiga, el útero o el recto descienden hacia la vagina.

“La incontinencia urinaria nunca debe considerarse normal, ni siquiera durante la menopausia o como consecuencia inevitable del envejecimiento. No hay que minimizar las molestías y hay que acudir a consulta médica”, enfatizó.

La revisión del suelo pélvico forma parte de un chequeo ginecológico integral que permite identificar alteraciones y determinar las alternativas de atención. La valoración debe considerar también el estilo de vida, los antecedentes y las necesidades particulares de cada mujer.

Cortesía La orientación médica y el seguimiento ginecológico son fundamentales para vivir esta etapa con bienestar.

Alternativas para cada paciente

La información y el acompañamiento médico son esenciales para evitar que las mujeres normalicen síntomas que pueden afectar su vida cotidiana. De acuerdo con lo que platicó Cortés, actualmente existen distintas alternativas para mejorar la calidad de vida durante la transición de la perimenopausia a la posmenopausia, tanto hormonales como no hormonales.

La terapia hormonal puede ser una opción para determinadas pacientes, siempre que exista una evaluación individual de sus beneficios, riesgos y antecedentes médicos, también hay alternativas complementarias, entre ellas algunos suplementos, cuya elección debe responder a las necesidades de cada mujer y contar con orientación profesional.

En este contexto, la especialista recomendó a todas las mujeres que están en esta etapa, Proesse Pro, un suplemento que contiene isoflavonas de soya, Lactobacilos coagulans, extracto de magnolia, citrato de calcio, vitamina D3, magnesio y tecnología SUALLY.

Su recomendación se enmarca en la posibilidad de considerar opciones no hormonales como parte del acompañamiento durante esta etapa, sin sustituir la valoración médica ni los tratamientos que cada paciente pudiera necesitar.

Además, destacó la importancia de cuidar la salud ósea y metabólica, mantener hábitos que favorezcan la masa muscular, evaluar la alimentación y realizar actividad física de manera regular.

“La atención no debe limitarse a controlar los bochornos, sino contemplar los distintos cambios que pueden presentarse en el organismo, sin el temor de reconocerlos”, finalizó. La menopausia es una etapa que puede vivirse con bienestar cuando existe información, seguimiento médico y atención oportuna. Reconocer los síntomas, acudir a revisiones ginecológicas periódicas y hablar abiertamente de estos temas es tomar al toro por los cuernos lo que permite dejar atrás la normalización de las molestias y acceder a opciones para cuidar la salud a largo plazo y disfrutar de una vida plena.