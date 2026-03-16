Las dietas generadas con IA pueden ser perjudiciales para los adolescentes, alerta un estudio

Las dietas diseñadas por inteligencia artificial (IA) para adolescentes representan un peligro oculto que pone en riesgo la nutrición y el crecimiento. Buscar planes de alimentación automatizados para perder peso es una tendencia riesgosa que impacta severamente en la integridad física de los jóvenes.

Los especialistas advierten que estos programas digitales carecen de seguridad. Un software nunca iguala el criterio clínico necesario para supervisar una etapa de desarrollo tan delicada como la adolescencia.

Las dietas de la IA ignoran las necesidades nutricionales de los adolescentes. Canva

¿Cuáles son las consecuencias de las dietas por IA en la juventud?

Un estudio publicado en Frontiers identifica efectos negativos en menores que siguen estos sistemas automatizados. La falta de equilibrio en las sugerencias de la inteligencia artificial altera el funcionamiento normal del organismo.

Frena el desarrollo normal: La escasez de calorías en estos algoritmos impide que los jóvenes crezcan de forma óptima, lo que afecta la estatura y reduce la fuerza muscular.

La escasez de calorías en estos algoritmos impide que los jóvenes crezcan de forma óptima, lo que afecta la estatura y reduce la fuerza muscular. Daña los riñones: El exceso de proteínas sugerido por la IA provoca que el cuerpo trabaje en exceso, aumentando el calcio en la orina y arriesgando la función renal.

El exceso de proteínas sugerido por la IA provoca que el cuerpo trabaje en exceso, aumentando el calcio en la orina y arriesgando la función renal. Debilita los huesos: La carencia de vitaminas esenciales, como la vitamina D y el calcio, impacta negativamente en la formación de un esqueleto resistente.

La carencia de vitaminas esenciales, como la vitamina D y el calcio, impacta negativamente en la formación de un esqueleto resistente. Causa deterioro cognitivo: La reducción de carbohidratos, que funcionan como combustible del cerebro, genera fatiga y problemas de aprendizaje en la etapa escolar.

El uso de IA para establecer planes alimenticios debilita al organismo de los adolescentes. Canva

¿Cuáles son las principales fallas de estos planes digitales?

Estas herramientas cometen errores severos porque simplemente replican modelos orientados a adultos o tendencias peligrosas de la red. Al carecer de ética y conocimiento médico, ofrecen planes que resultan imposibles de sostener de forma saludable.

Falta extrema de energía: Los chatbots diseñan planes que ofrecen unas setecientas calorías menos de las que necesita un adolescente activo.

Los chatbots diseñan planes que ofrecen unas setecientas calorías menos de las que necesita un adolescente activo. Rechazo a los carbohidratos: La IA elimina nutrientes necesarios para obtener energía y ofrece poca fibra al copiar modelos de alimentación restrictivos.

La IA elimina nutrientes necesarios para obtener energía y ofrece poca fibra al copiar modelos de alimentación restrictivos. Exceso de grasas: Las recomendaciones elevan el consumo de lípidos por encima de los límites sanos, lo que demuestra la incapacidad del algoritmo para balancear la dieta.

Las recomendaciones elevan el consumo de lípidos por encima de los límites sanos, lo que demuestra la incapacidad del algoritmo para balancear la dieta. Cálculo erróneo de vitaminas: Ninguna herramienta acierta en las cantidades de hierro o ácido fólico que un joven requiere diariamente.

Una de las principales consecuencias de las dietas establecidas por la IA es la falta de nutrientes. Canva

Otros riesgos de la nutrición recomendada por la IA

Más allá del daño nutricional, confiar la salud a una pantalla genera problemas invisibles. Los riesgos ocultos detrás de esta moda digital afectan el sistema digestivo y la percepción de la medicina profesional.

Problemas digestivos agudos: Al eliminar carbohidratos se anula la fibra, lo que causa estreñimiento y perjudica la microbiota intestinal.

Al eliminar carbohidratos se anula la fibra, lo que causa estreñimiento y perjudica la microbiota intestinal. Elevado riesgo metabólico: El consumo desmedido de grasas incrementa la probabilidad de desarrollar colesterol alto y problemas del corazón.

El consumo desmedido de grasas incrementa la probabilidad de desarrollar colesterol alto y problemas del corazón. Falsa sensación de seguridad: Al recibir textos con apariencia profesional, los jóvenes evitan la consulta con un experto real y retrasan tratamientos efectivos.

Antes de iniciar cualquier dieta, es necesario acudir con un profesional de la salud. Canva

¿Cómo afectan las dietas hechas por IA en la salud mental de los adolescentes?

El impacto emocional resulta devastador, pues las respuestas automatizadas golpean la autoestima de quienes buscan cambiar su imagen. Los algoritmos complacen deseos de bajar de peso sin aplicar filtros éticos, alimentando obsesiones que deforman la realidad, según el estudio mencionado.

Fomenta trastornos: Las restricciones extremas pueden desencadenar episodios de atracones y conductas de purga, atrapando al menor en un ciclo tóxico.

Las restricciones extremas pueden desencadenar episodios de atracones y conductas de purga, atrapando al menor en un ciclo tóxico. Deteriora la imagen personal: La IA alimenta la percepción errónea del propio cuerpo al no considerar el bienestar psicológico del usuario.

Las dietas restrictivas generadas por IA aumentan el estrés y reducen la densidad de los huesos en adolescentes. La inteligencia artificial no reemplaza el criterio de un especialista; por ello, es fundamental acudir a un nutriólogo antes de iniciar cualquier cambio en la alimentación.