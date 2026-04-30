Red flags del melanoma: ¿ya revisaste la planta de tus pies hoy?

¿Sabías que un enemigo silencioso podría estar oculto donde nunca miras? Las red flags del melanoma no siempre aparecen bajo la luz del sol; a veces, el peligro real se esconde en la planta de tus pies.

De acuerdo con la American Cancer Society y la Skin Cancer Foundation, el melanoma representa solo el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es responsable de la gran mayoría de las muertes debido a su rapidez para propagarse.

Síntomas de alerta de melanoma cáncer de piel Canva

Qué es el melanoma y por qué es tan letal

El melanoma es un tumor que se origina en los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Su peligrosidad radica en su capacidad de crecer hacia capas profundas y hacer metástasis rápidamente hacia otros órganos vitales.

Como menciona la Dra. Lucia Achell, dermatóloga y especialista en cáncer de piel:

"El melanoma cutáneo es un tumor pigmentado, sí, pero no es solo eso. Es una serie de tumores con una complejidad celular que exige detección inmediata".

En México, la situación es crítica. Según la International Agency for Research on Cancer, nuestro país ocupa el segundo lugar en incidencia en América Latina, registrando más de 2,100 nuevos casos y una alta tasa de mortalidad por diagnósticos tardíos.

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Red flags del melanoma: la planta de los pies

Las señales de alerta en las plantas de los pies suelen ser manchas oscuras, asimétricas o que cambian de tamaño repentinamente. En México, el 62% de los melanomas se localizan en las extremidades inferiores, una zona que solemos ignorar.

La Dra. Lucia Achell advierte sobre la gravedad de estos casos:

"En México, el grosor del tumor preocupa; crece hacia abajo y tiene mayor profundidad. Casi el 40% de los pacientes llegan a consulta cuando el tumor ya está ulcerado".

Esta variante, conocida como melanoma lentiginoso acral, es común en poblaciones latinas y no depende necesariamente de la exposición solar directa. Por ello, revisar los espacios entre los dedos y la planta del pie es una acción de supervivencia.

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Regla ABCDE para identificar lunares peligrosos

La regla ABCDE es el estándar de oro para detectar el cáncer de piel: Asimetría (mitades desiguales), Bordes irregulares, Color variado (tonos negros, rojos o azules), Diámetro mayor a 6mm y Evolución constante del lunar.

Asimetría: Si doblas el lunar por la mitad, las partes no encajan.

Si doblas el lunar por la mitad, las partes no encajan. Bordes : Son ondulados, borrosos o mal definidos.

: Son ondulados, borrosos o mal definidos. Color: Presenta parches de diferentes colores en la misma lesión.

Presenta parches de diferentes colores en la misma lesión. Diámetro : Crecen más allá del tamaño de un borrador de lápiz.

: Crecen más allá del tamaño de un borrador de lápiz. Evolución: Cualquier cambio en textura o sangrado es una alerta ro

Además, existe el "signo del patito feo": si un lunar se ve completamente diferente al resto de los que tienes en el cuerpo, es motivo suficiente para visitar al especialista de inmediata.

Red flags del melanoma: ¿ya revisaste la planta de tus pies hoy? Canva

Factores de riesgo y el peligro de la radiación UV

La exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol, cámaras de bronceado o lámparas es el principal detonante. Sin embargo, factores como antecedentes familiares, piel clara y tener múltiples lunares aumentan la vulnerabilidad.

Es fundamental evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00 horas, que es cuando la radiación es más intensa. Recuerda que la sombra solo protege un 20%, y superficies como la nieve pueden reflejar hasta el 80% de los rayos dañinos.

El diagnóstico promedio ocurre a los 40 años, afectando ligeramente más a las mujeres. No obstante, en México, los hombres presentan tumores más avanzados debido a que suelen postergar la revisión médica ante los primeros cambios visibles.

Red flags del melanoma: ¿ya revisaste la planta de tus pies hoy? Canva

Campaña Héroes sin Capa: detección temprana

La detección oportuna mediante el autocuidado es la mejor defensa. Campañas como "Héroes sin Capa" buscan que las personas identifiquen cambios que antes no estaban ahí y fomenten la revisión de la piel entre sus seres queridos.

Mayo es el mes de la concientización mundial sobre el melanoma. No necesitas equipo especial; solo un espejo, buena luz y la voluntad de observar cada rincón de tu cuerpo, especialmente aquellas zonas donde "el sol no llega".

Un lunar que pica, sangra o simplemente se ve extraño puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Convertirse en un "héroe" comienza por reconocer que tu piel tiene memoria y que cada quemadura solar del pasado cuenta hoy.

Cuidar tu piel es un acto de amor propio y de responsabilidad familiar. Si detectas alguna de estas red flags del melanoma, no esperes a que el lunar cambie más. La medicina ha avanzado, pero el tiempo sigue siendo el factor determinante para un tratamiento exitoso.