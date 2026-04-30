Un ensayo clínico publicado en la revista The Lancet encontró que la semaglutida, utilizada comúnmente para el tratamiento de la obesidad, logró reducir de forma significativa los días de consumo excesivo de alcohol en pacientes con trastorno por consumo de alcohol.

El estudio, de 26 semanas de duración, mostró que los participantes que recibieron el medicamento disminuyeron estos episodios aproximadamente a la mitad en comparación con quienes recibieron placebo. Los resultados abren una nueva línea de investigación sobre el uso de agonistas GLP-1 en el tratamiento de adicciones.

Los resultados del ensayo clínico

La investigación incluyó a 108 pacientes con obesidad (índice de masa corporal de 30 o más) y diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol de moderado a grave. Todos los participantes recibieron terapia cognitivo-conductual durante el estudio.

Entre los principales hallazgos:

Los días de consumo excesivo bajaron de 17 a 5 al mes en el grupo tratado

en el grupo tratado El consumo total de alcohol se redujo de 2,200 a 650 gramos mensuales

La reducción fue aproximadamente el doble que en el grupo placebo

La diferencia estimada en días de consumo excesivo fue de 13.7 puntos porcentuales

Estos datos posicionan a la semaglutida como una posible herramienta complementaria en el tratamiento del alcoholismo, aunque aún en fase de evaluación.

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Un ensayo pionero en su tipo

El estudio fue dirigido por Mette Kruse Klausen en el Centro Psiquiátrico de Copenhague y representa el primer ensayo aleatorizado enfocado en evaluar un agonista del receptor GLP-1 en pacientes que buscan tratamiento simultáneo para obesidad y consumo problemático de alcohol.

Investigaciones previas se habían limitado a modelos animales, estudios observacionales o ensayos con muestras pequeñas. Este trabajo amplía la evidencia disponible en humanos dentro de un entorno clínico controlado.

El investigador Matt Field, de la Universidad de Sheffield, señaló que el ensayo ofrece una de las evidencias más sólidas hasta ahora sobre el potencial de estos medicamentos para reducir el consumo de alcohol en ciertos pacientes.

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Limitaciones y cautela en la interpretación

Especialistas consultados subrayaron que los resultados deben interpretarse con precaución. Todos los participantes recibieron terapia cognitivo-conductual, lo que dificulta aislar el efecto exclusivo de la semaglutida.

Además, el estudio presenta varias limitaciones:

Tamaño de muestra reducido

Realización en un solo centro

Inclusión exclusiva de pacientes con obesidad

Falta de seguimiento a largo plazo

La investigadora Marie Spreckley, de la Universidad de Cambridge, advirtió que no se sabe si la reducción en el consumo de alcohol se mantiene tras suspender el tratamiento.

La semaglutida no es un medicamento de uso libre ni estético. Canva

Nuevas investigaciones en marcha

El laboratorio Novo Nordisk, responsable del medicamento Wegovy, ya desarrolla nuevos estudios para explorar estos efectos. Entre ellos, un ensayo de Fase II centrado en daño hepático asociado al alcohol y un ensayo independiente de Fase III en veteranos de guerra en Estados Unidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 400 millones de personas en el mundo viven con trastorno por consumo de alcohol. La posibilidad de incorporar nuevos tratamientos farmacológicos podría ampliar las opciones disponibles en un campo donde las terapias actuales siguen siendo limitadas.

bgpa