Plomo en la sangre: ¿Es normal tenerlo y cuál es el nivel seguro?

Desde las tuberías del Imperio Romano hasta las gasolinas del siglo XX, el plomo ha estado presente en el desarrollo industrial de la humanidad. ¿Es normal tenerlo en la sangre? ¿Existe un nivel seguro a nivel salud? ¡Te contamos!

Lo que antes se consideraba un componente inevitable del progreso, hoy sabemos que es un enemigo silencioso. La pregunta que muchos se hacen al recibir un análisis de laboratorio no es solo "¿cuánto tengo?", sino "¿es normal que haya algo de este metal corriendo por mis venas?".

Existe toda una realidad científica detrás del plomo en el torrente sanguíneo. Hay toda una explicación en cómo este elemento logra engañar a tus células para hacerse pasar por nutrientes esenciales y qué puedes hacer para mantener tu "inventario metálico" lo más bajo posible.

¿Es normal tener plomo en la sangre? Canva

¿Es normal tener plomo en la sangre?

Empecemos por la verdad incómoda: en el mundo industrializado actual, es sumamente raro encontrar a un ser humano que tenga absolutamente cero moléculas de plomo en su sistema.

Debido a su uso histórico masivo, el plomo se ha dispersado en el polvo, el suelo y el agua. Sin embargo, que sea "común" no significa que sea "normal" o "saludable".

Médicamente hablando, no existe un nivel de plomo en sangre que se considere seguro para el ser humano. Organizaciones como la OMS (Organización Mundial de la Salud) han sido enfáticas: incluso las concentraciones más pequeñas pueden alterar el desarrollo cognitivo y la salud cardiovascular.

El plomo en la sangre puede afectar a sistemas del organismo y es nocivo para niños pequeños y mujeres en edad fértil. Lo que los laboratorios marcan como "normal" es, en realidad, un valor de referencia basado en el promedio de la población, no un certificado de inocuidad.

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¿Cuál es el nivel seguro de plomo en la sangre?

Hace unas décadas, se pensaba que 20 microgramos por decilitro no eran motivo de alarma. Hoy, la perspectiva es drásticamente diferente.

De acuerdo con Medline, los resultados actuales de seguridad de plomo en la sangre son:

Adultos: menos de 10 microgramos por decilitro (µg/dL) o 0.48 micromoles por litro (µmol/L) de plomo en la sangre. Sin embargo, estudios recientes sugieren que niveles incluso inferiores a 5 microgramos por decilitro están relacionados con un aumento en la presión arterial y problemas renales a largo plazo.

menos de 10 microgramos por decilitro (µg/dL) o 0.48 micromoles por litro (µmol/L) de plomo en la sangre. Sin embargo, estudios recientes sugieren que niveles incluso inferiores a 5 microgramos por decilitro están relacionados con un aumento en la presión arterial y problemas renales a largo plazo. Niños: menos de 3.5 µg/dL o 0.17 µmol/L de plomo en la sangre. Si un niño supera esta cifra, no significa que esté "envenenado" en el sentido agudo de la palabra, pero sí que está expuesto a una fuente peligrosa que debe ser eliminada de inmediato.

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¿Qué pasa en tu cuerpo si tienes plomo en la sangre?

El plomo tiene una estructura química tan similar al calcio que el cuerpo, por error, lo absorbe y lo transporta como si fuera un nutriente esencial. Una vez dentro, el plomo ocupa el lugar que le corresponde al calcio en las reacciones químicas, pero como no puede cumplir sus funciones, las "máquinas" celulares se detienen o fallan.

Cuando el plomo entra en la sangre, tiene una vida media de unos 30 días. El problema es que el cuerpo, creyendo que es calcio, lo deposita en los huesos y los dientes. Allí, el plomo puede permanecer escondido entre 20 y 30 años.

En momentos de estrés físico, embarazo o vejez (osteoporosis), ese plomo puede volver a salir al torrente sanguíneo, causando problemas décadas después de la exposición original.

También causa fatiga persistente y debilidad muscular.

Dolores de cabeza recurrentes, dificultad para concentrarse o pérdida de memoria ("niebla mental").

Sabor metálico en la boca.

Problemas de fertilidad y riesgo de abortos espontáneos.

En los infantes, los síntomas pueden incluir irritabilidad, pérdida de peso, dolor abdominal y, lo más grave, retrasos en el desarrollo del lenguaje y dificultades de aprendizaje que se manifiestan años después en la escuela.

Para comprobar si tienes plomo en la sangre, lo ideal es acudir con tu médico y realizarte los estudios correspondientes. No te preocupes antes de tiempo, ¡considera el rigor científico que exige el tema!