¿Cómo aumentar la fertilidad? Hábitos que podrían ayudarte a lograr un embarazo

Conseguir un embarazo no siempre ocurre de inmediato. Aunque existen múltiples factores que influyen en la fertilidad, algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar las probabilidades de concebir.

Esta recomendaciones pueden marcar la diferencia durante la búsqueda de un bebé:

Mantén relaciones sexuales con frecuencia:

La recomendación general es mantener relaciones sexuales cada dos días, especialmente durante el periodo fértil. Esto permite una adecuada exposición a espermatozoides de buena calidad sin generar presión o estrés por seguir un calendario estricto.

Aprende a identificar tu ventana fértil:

Conocer el momento de la ovulación puede ser de gran ayuda al intentar concebir. En un ciclo menstrual regular de 28 días, la ovulación suele producirse alrededor del día 14.

La llamada ventana fértil comprende aproximadamente seis días y finaliza el día de la ovulación. Debido a que los espermatozoides pueden sobrevivir varios días dentro del cuerpo femenino, tener relaciones antes de la ovulación puede aumentar las probabilidades de embarazo.

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No te obsesiones con las aplicaciones :

Las herramientas para monitorear la fertilidad pueden ser útiles para entender mejor el ciclo menstrual, pero no deben convertirse en una fuente de ansiedad.

El lubricante también puede influir:

Algunos lubricantes comerciales pueden dificultar el movimiento de los espermatozoides y reducir sus posibilidades de llegar al óvulo.

Por ello, si se está buscando un embarazo, es recomendable utilizar productos compatibles con la fertilidad.

La importancia del ácido fólico:

Los especialistas recomiendan comenzar a tomar ácido fólico al menos un mes antes de intentar el embarazo.

Además de ayudar a prevenir ciertos defectos congénitos en el bebé, este nutriente participa en procesos celulares importantes y puede favorecer la salud reproductiva.

Evita el tabaco:

Fumar puede afectar significativamente la fertilidad tanto en hombres como en mujeres.

Las mujeres fumadoras presentan mayores dificultades para lograr un embarazo, mientras que en los hombres el consumo de tabaco puede disminuir la concentración y calidad de los espermatozoides.

Modera el consumo de café y alcohol:

No es necesario eliminar por completo el café, pero sí consumirlo con moderación.

Algunos estudios sugieren que el exceso de cafeína podría afectar la fertilidad femenina y masculina. Por ello, se recomienda limitar su consumo a una cantidad moderada y evitar excesos.

De igual forma, reducir la ingesta de alcohol puede ser beneficioso para quienes están planeando un embarazo.

Cuida tu alimentación:

Aunque no existe una dieta milagrosa para aumentar la fertilidad, llevar una alimentación equilibrada es fundamental.

El consumo de frutas, verduras, proteínas de calidad y alimentos ricos en nutrientes esenciales, pueden ayudar a lograr un embarazo.

Mantén un peso saludable

Tanto el sobrepeso como el bajo peso pueden alterar el equilibrio hormonal y dificultar la ovulación. Mantener un índice de masa corporal adecuado ayuda a mejorar las posibilidades de embarazo y favorece una gestación saludable.

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Reducir el estrés también puede ayudar:

La ansiedad y el estrés constante pueden tener efectos negativos sobre la salud reproductiva.

Si bien terapias como los masajes, la meditación o la acupuntura no han demostrado aumentar directamente la fertilidad, sí pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional durante este proceso.

El ejercicio puede ser un gran aliado

Realizar actividad física de forma regular puede contribuir a mejorar la fertilidad, ya que ayuda a mantener un peso saludable, favorece el equilibrio hormonal y reduce los niveles de estrés.

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¿Cuándo acudir a un especialista?

Si después de varios meses de intentarlo no se consigue un embarazo, consultar a un especialista en fertilidad puede ser el siguiente paso.

Buscar ayuda médica no significa rendirse, sino obtener una evaluación adecuada para identificar posibles causas y recibir orientación personalizada.