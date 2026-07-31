Edomex fortalece su red de salud con hospital en Chicoloapan

Con una inversión destinada a beneficiar de manera directa a más de 107 mil 854 habitantes de la zona oriente del Estado de México, el gobierno federal y la administración estatal anunciaron el desarrollo del nuevo Hospital General de Subzona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chicoloapan, proyectado para comenzar operaciones en enero de 2027. La iniciativa se enmarca en el Plan Oriente, una estrategia coordinada entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca transformar las condiciones de vida de 10 millones de personas en la región.

Este proyecto representa el rescate de un inmueble cuyas obras permanecieron inconclusas por años. La intervención gubernamental permitirá dotar al recinto del equipamiento médico, la instalación de infraestructura especializada y las certificaciones necesarias para otorgar atención oportuna. La unidad médica dispondrá de 57 camas censables y ofrecerá cobertura en 10 especialidades, además de contar con unidades de diagnóstico por Rayos X, Ultrasonido y Electrocardiografía. Dichos servicios no solo ampliarán el acceso a la salud para los pobladores de Chicoloapan y municipios aledaños, sino que permitirán aminorar la saturación operativa que enfrentan actualmente otros centros hospitalarios de la entidad.

De acuerdo con lo expuesto durante las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal, la puesta en marcha de este nosocomio concretará el eje rector del Plan Oriente en materia sanitaria, sumándose a un paquete de intervenciones integrales que contemplan mejoras en movilidad, agua potable, educación e infraestructura urbana general. Con el inicio formal de actividades en 2027, las autoridades garantizan el derecho a la salud mediante servicios de proximidad para las familias mexiquenses.