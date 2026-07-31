SaludTotal aprueba la certificación NOM-024

La NOM-024-SSA3-2012 es la norma que regula los expedientes clínicos electrónicos en México: define cómo debe estructurarse, protegerse e intercambiarse la información de los pacientes. La Dirección General de Información en Salud (DGIS) audita cada sistema que aspira a la certificación; SaludTotal aprobó esa auditoría con SALUDTOTAL V10 y su incorporación al listado oficial de SIRES está en curso.

El contexto le da peso al asunto: desde enero de 2026, la reforma a la Ley General de Salud hace obligatoria la digitalización de la información médica en el Sistema Nacional de Salud. Miles de consultorios y clínicas que hoy operan con papel —o con software que no cumple la norma— tendrán que resolver ese pendiente.

Para médicos y administradores, la certificación funciona además como filtro de compra: distingue a los sistemas auditados por la autoridad sanitaria de los que solo dicen cumplir. Entre lo que la DGIS verifica están el uso de los catálogos oficiales de diagnósticos, la estructura del expediente conforme a las guías de intercambio de información en salud, los mecanismos de seguridad y el resguardo de los datos del paciente a lo largo de toda su atención.

"Un expediente clínico no es un archivo cualquiera: es información que otro médico, un laboratorio o una autoridad sanitaria deben poder leer y verificar. Eso es lo que valida la certificación. Preferimos pasar por la auditoría antes de que fuera urgente, para que nuestros clientes no tengan que migrar después", señaló Ricardo Lozano, director general de SaludTotal.

SaludTotal opera desde Monterrey, con presencia en la Ciudad de México y clientes en toda la república. La plataforma integra expediente clínico, agenda, facturación, laboratorio, farmacia y hospitalización, además de asistentes de inteligencia artificial por WhatsApp para médicos y pacientes. Más información: saludtotal.mx/es/certificacion-nom-024/