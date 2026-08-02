Aprueban dosis más alta de semaglutida, medicamento para bajar de peso, en México

Cofepris aprobó en México una dosis más alta de semaglutida para el tratamiento de adultos con obesidad. Se trata de una presentación de 7.2 miligramos de semaglutida, superior a la dosis de mantenimiento de 2.4 miligramos utilizada hasta ahora.

La nueva dosis se administra mediante una inyección semanal y está pensada como una opción de escalamiento para ciertos pacientes. Esto significa que no es una dosis con la que deba iniciar el tratamiento, sino una alternativa que puede considerarse después de evaluar la respuesta, la tolerancia y las necesidades de cada persona.

De acuerdo con la información difundida sobre esta aprobación, la dosis de 7.2 miligramos podrá utilizarse en adultos que al inicio del tratamiento tuvieran un índice de masa corporal igual o superior a 30 y que ya hubieran recibido durante al menos cuatro semanas la dosis de 2.4 miligramos.

¿Qué mostró el estudio STEP UP?

La aprobación está respaldada por los resultados del ensayo clínico STEP UP, un estudio de 72 semanas que evaluó la eficacia y seguridad de semaglutida 7.2 miligramos en adultos con obesidad y sin diabetes.

El ensayo incluyó a mil 407 adultos y comparó la dosis de 7.2 miligramos contra semaglutida 2.4 miligramos y placebo, siempre como complemento de cambios en el estilo de vida. Novo Nordisk informó que la dosis más alta logró una pérdida de peso promedio de 20.7% en el estudio, y cerca de un tercio de los participantes alcanzó una reducción de al menos 25% de su peso corporal.

Wegovy y Ozempic fue desarrollada para tratar diabetes tipo 2

En términos sencillos, esto significa que una parte de los pacientes respondió con reducciones de peso importantes. Sin embargo, no todas las personas alcanzaron ese nivel de pérdida y los resultados individuales pueden variar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos también aprobó en 2026 esta dosis más alta de Wegovy, llamada Wegovy HD, para pérdida y mantenimiento de peso en ciertos adultos.

Uno de cada tres perdió al menos 25% de su peso

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio fue que aproximadamente uno de cada tres adultos tratados con la dosis de 7.2 miligramos perdió al menos una cuarta parte de su peso corporal.

Además, Novo Nordisk reportó que en análisis posteriores se observaron pérdidas mayores en pacientes que respondieron de forma temprana al tratamiento. Aun así, estos datos no deben interpretarse como una garantía para todos los pacientes.

La semaglutida no es un medicamento de uso libre ni estético. Canva

La respuesta a medicamentos para obesidad puede depender de factores como peso inicial, historial metabólico, apego al tratamiento, alimentación, actividad física, efectos secundarios y otras condiciones de salud.

¿La pérdida de peso fue grasa o músculo?

Otro punto relevante es la composición del peso perdido. Un análisis presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad indicó que la mayor parte de la reducción correspondió a tejido adiposo, mientras se preservaron la calidad y la función muscular.

Este punto es importante porque en cualquier tratamiento para pérdida de peso no solo importa cuánto peso se pierde, sino de dónde proviene esa pérdida. Mantener masa y función muscular puede ser clave para la movilidad, el metabolismo y la salud a largo plazo.

bgpa