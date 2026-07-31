Especialistas del ISSSTE operan con éxito a joven de 18 años con epilepsia de difícil control

Mediante una compleja neurocirugía con duración aproximada de ocho horas, un equipo médico multidisciplinario del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que encabeza el director general Martí Batres, logró que una joven de 18 años superara su condición de epilepsia de difícil control.

La intervención quirúrgica realizada en noviembre de 2025 ha permitido que, tras ocho meses de evolución, la paciente permanezca libre de crisis convulsivas y sin requerir hospitalizaciones.

El especialista adscrito al servicio de Neurocirugía del CMN “20 de Noviembre”, Cuauhtémoc Gil Ortiz Mejía, explicó que la joven padecía convulsiones severas que ponían en riesgo su vida debido a posibles caídas, fracturas o broncoaspiraciones.

Para contrarrestar esta condición, los médicos le realizaron una hemisferostomía funcional, técnica de alta especialidad que consistió en aislar las conexiones eléctricas del hemisferio izquierdo de su cerebro para evitar la transmisión de señales anormales.

“Es un gran caso, de las cirugías más complejas. Después de la operación, el hemisferio izquierdo se mantiene físicamente, aunque sus conexiones eléctricas hayan sido aisladas. Y con rehabilitación, el hemisferio derecho desarrolla la capacidad extraordinaria de aprender nuevas funciones y compensar muchas de las tareas que antes realizaba el lado izquierdo”, subrayó el especialista.

Ortiz Mejía añadió que el procedimiento permite mejorar el aprendizaje, el lenguaje y la concentración, reduciendo también el consumo de medicamentos anticonvulsivos.

Por su parte, Nidia Osiris Salazar Betanzos, madre de la paciente, expresó su gratitud hacia el personal de la institución por la atención recibida.

“Desde que hemos llegado hemos tenido un trato sumamente humano, bondadoso y muy noble. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el doctor, porque esto es una esperanza de vida para ella, una esperanza de calidad de vida para un futuro que ella desea tener”, manifestó.

La atención brindada a la paciente contó con el trabajo coordinado de neurología, neuropsicología, residentes de neurocirugía, enfermería y camilleros.

Este procedimiento fortalece la capacidad resolutiva del CMN "20 de Noviembre" y de su Clínica de Epilepsia, la cual fue reconocida a nivel internacional durante agosto de 2025 en Lisboa, Portugal.