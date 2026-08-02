¿El vinagre elimina la Cyclospora de las verduras? Esto dice una infectóloga

El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos ha despertado una duda entre quienes acostumbran consumir ensaladas, hierbas frescas y frutos rojos: ¿remojar las verduras en vinagre puede eliminar el parásito responsable de esta enfermedad?

La respuesta es no, al menos no de manera confiable.

En realidad, lo que puede encontrarse en los alimentos es la Cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico. La ciclosporiasis es la enfermedad intestinal que aparece cuando una persona consume agua, frutas o verduras contaminadas.

La preocupación no es menor. Entre el 1 de mayo y el 27 de julio de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registraron 6 mil 707 casos confirmados adquiridos dentro de ese país. Los brotes de esta infección se han relacionado principalmente con productos frescos que suelen comerse crudos.

¿El vinagre mata la Cyclospora?

Aunque el vinagre se utiliza con frecuencia como un desinfectante casero, no existe evidencia suficiente para asegurar que destruya la Cyclospora presente en frutas y verduras.

La doctora Carolina Geadas, especialista en Enfermedades Infecciosas de Mass General Brigham, explica que ni el lavado con agua ni el uso de vinagre o desinfectantes comerciales garantizan la eliminación del parásito.

Mujer de nacionalidad China comprando verdura en un supermercado.

La especialista precisa que el vinagre “no elimina de forma confiable Cyclospora”, por lo que utilizarlo puede generar una falsa sensación de seguridad, especialmente si el alimento estuvo relacionado con una alerta sanitaria.

Los CDC también advierten que los métodos habituales de desinfección química o sanitización difícilmente matan a este microorganismo. Esto se debe a que el parásito se encuentra protegido dentro de una estructura resistente llamada ooquiste, capaz de sobrevivir en el ambiente y tolerar varios de los productos empleados para desinfectar alimentos.

El vinagre puede desprenderla, pero no necesariamente destruirla

Un estudio realizado con frambuesas y arándanos contaminados artificialmente comparó tres métodos: enjuague bajo el chorro de agua, lavado con una mezcla de vinagre y agua, y agitación seguida del uso de un centrifugador de ensaladas.

La solución de vinagre ayudó a retirar una proporción mayor de parásitos que el enjuague sencillo en algunos experimentos. Sin embargo, los investigadores también señalaron que no estaba claro si el resultado se debía al vinagre o al movimiento de las frutas dentro del recipiente. Además, el trabajo midió la remoción del material parasitario, no comprobó que los ooquistes hubieran muerto.

¿Cómo ahuyentar a la plaga de caracoles y babosas de las plantas?/ Foto: Canva

Por lo tanto, lavar con vinagre podría disminuir la cantidad presente en la superficie, pero no permite afirmar que el alimento quedó libre del parásito.

La dificultad también depende del producto. La Cyclospora puede adherirse con mayor facilidad a alimentos con superficies irregulares, como frambuesas, hojas de lechuga, cilantro o albahaca. En el documento compartido por la doctora Geadas, estos productos, junto con otros frutos rojos y verduras de hoja verde, aparecen entre los alimentos asociados con brotes anteriores.

¿Cómo lavar frutas y verduras para reducir el riesgo?

El lavado sigue siendo necesario, aunque no ofrezca una protección absoluta. La recomendación es colocar cada producto bajo el chorro de agua potable y frotarlo suavemente con las manos. Los vegetales y frutas firmes, como pepinos o melones, pueden limpiarse con un cepillo exclusivo para alimentos.

También se aconseja:

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular productos frescos.

Retirar las partes golpeadas o dañadas.

Quitar las hojas exteriores de lechugas y coles.

Lavar el alimento antes de cortarlo o pelarlo.

Mantener limpios cuchillos, tablas y superficies.

Separar los vegetales de carnes y otros productos crudos.

La FDA no recomienda lavar frutas y verduras con jabón, detergente o limpiadores domésticos, debido a que pueden ser absorbidos por los alimentos y provocar malestares. El agua corriente, la fricción y el cepillado son las medidas indicadas para retirar tierra y reducir parte de los microorganismos presentes.

Cocinar es la medida más efectiva

Cuando el tipo de alimento lo permita, cocinarlo hasta que alcance al menos 70 grados Celsius es la forma más confiable de matar la Cyclospora. El lavado, incluso cuando se realiza correctamente, no puede garantizar que todos los ooquistes sean retirados.

Esto representa un desafío con las hierbas, ensaladas y frutos que normalmente se comen crudos. Por esa razón, si una autoridad sanitaria informa que determinado producto forma parte de un retiro del mercado, no se debe intentar “rescatarlo” con vinagre, cloro o un lavado prolongado. La recomendación es desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido.

bgpa