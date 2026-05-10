Cada vez más mujeres pueden cumplir su sueño de ser madres gracias a alternativas médicas que les permitieron formar una familia, incluso cuando el embarazo tradicional no era posible. Hablamos de la gestación subogada o también conocido como vientre de alquiler.

En la actualidad, figuras del espectáculo han compartido sus historias con la gestación subrogada, mostrando tanto los retos como la emoción de recibir a un hijo.

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¿Por qué la gestación subrogada es una opción para ser mamá?

Para muchas mujeres, convertirse en madre no siempre ocurre de manera natural. Problemas de salud, dificultades de fertilidad o decisiones personales pueden llevarlas a buscar alternativas. En este contexto, la gestación subrogada se presenta como una posibilidad real para lograr tener hijos.

Este procedimiento consiste en que una mujer lleva el embarazo de un bebé para otra persona o pareja. Generalmente, el embrión se forma con material genético de los padres de intención mediante técnicas como la fecundación in vitro. Aunque es una opción viable, su costo puede ser elevado y también está sujeta a regulaciones legales que varían según el país.

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En fechas como el Día de las Madres, estas historias cobran especial relevancia, ya que reflejan que la maternidad puede vivirse de distintas formas, todas igual de significativas.

Famosas que se convirtieron en madres gracias a la gestación subrogada

Kim Kardashian

Después de enfrentar embarazos complicados, la empresaria decidió no poner en riesgo su salud nuevamente. Por ello, recurrió a la gestación subrogada para tener a sus hijos Chicago y Psalm. Su experiencia ayudó a visibilizar que esta decisión muchas veces está relacionada con temas médicos.

Sarah Jessica Parker

Tras dificultades para concebir, la actriz encontró en este método una solución para ampliar su familia. Así fue como nacieron sus gemelas en 2009. Parker ha hablado sobre el proceso emocional que implicó, así como la gratitud hacia la mujer que llevó el embarazo.

Nicole Kidman

La actriz y su esposo, Keith Urban, optaron por la subrogación para el nacimiento de su hija Faith Margaret. Kidman ha mencionado en diversas ocasiones que este proceso fue fundamental para completar su familia.

Nicole Kidman Grosby

Priyanka Chopra

La actriz y Nick Jonas anunciaron en 2022 la llegada de su bebé mediante este método. Compartieron el siguiente mensaje:

“Estamos muy contentos de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de gestación subrogada. Pedimos respetuosamente privacidad durante este momento especial mientras nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias”.

Más adelante, Chopra explicó las razones médicas detrás de su decisión:

“Tuve complicaciones médicas. Este era un paso necesario, y estoy muy agradecida de estar en una posición en la que pude hacer esto. Nuestra (madre) subrogada fue muy generosa, amable, cariñosa y divertida, y ella cuidó de este precioso regalo para nosotros por seis meses”.

Paris Hilton

La también empresaria eligió este método para el nacimiento de sus hijos Phoenix y London. En entrevistas, explicó que su decisión estuvo influenciada por experiencias personales difíciles relacionadas con su pasado.

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Chrissy Teigen

Tras la pérdida de su hijo Jack, la modelo consideró diferentes opciones para agrandar su familia. Aunque logró embarazarse nuevamente mediante tratamientos, también recurrió a una madre subrogada, quien dio a luz a su hijo Wren en 2023.

Cameron Diaz

La actriz y su esposo Benji Madden se convirtieron en padres mediante este proceso. Su primera hija nació en 2019 y posteriormente ampliaron su familia con dos bebés más. Diaz ha descrito la maternidad como una de las experiencias más importantes de su vida.

Grosby Group

Lily Collins

La protagonista de “Emily en París” anunció el nacimiento de su hija mediante gestación subrogada. Su caso generó opiniones divididas en redes sociales, donde surgieron críticas sobre este método.

Meghan Trainor

La cantante sorprendió al anunciar la llegada de su hija en 2026. Aunque ya era madre de dos niños, esta noticia generó conversación en redes sociales, donde recibió tanto apoyo como críticas.

PJG