TikTok vuelve a demostrar que cualquier frase puede convertirse en un fenómeno viral. Durante las últimas semanas, miles de usuarios no han dejado de usar el audio “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”, una frase que rápidamente inundó videos irónicos y publicaciones acompañadas por imágenes del actor Jacob Elordi.

El trend se convirtió en uno de los más utilizados en TikTok e Instagram gracias a su tono exagerado y sarcastico, pero detrás del meme existe una historia relacionada con la música, la serie Euphoria y el humor absurdo que actualmente domina las redes sociales.

¿De dónde viene el trend “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”? Especial

¿De dónde salió el audio viral “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”?

La frase viral proviene de la canción “Mount Everest”, del artista británico Labrinth.

En inglés, la canción dice:

Mount Everest ain't got shit on me.

El tema forma parte de la banda sonora oficial de Euphoria, serie juvenil que desde su estreno ha generado múltiples tendencias virales en redes sociales.

La melodía habla de una persona con sentimientos de superioridad, alguien que se siente emocionalmente inalcanzable y que considera que ni siquiera el Monte Everest —el punto más alto del mundo— puede hacerle frente. La canción destacó dentro de la serie porque aparece en escenas relacionadas con Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi.

El personaje es conocido por su personalidad dominante, manipuladora y arrogante.

¿De dónde viene el trend “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”? IG

¿Qué significa “El monte Everest no tiene nada en contra de mí” en TikTok?

El trend surgió en 2026, cuando comenzó a utilizarse la frase para representar momentos en los que una persona se siente superior, invencible o emocionalmente “fría”, aunque la situación realmente sea mínima o cotidiana.

Sin embargo, quienes participan en el trend no presumen sus acciones de manera seria. El éxito de los videos radica en la ironía y el sarcasmo. La frase suena intensa y poderosa, pero normalmente se utiliza para exagerar acciones simples y convertirlas en una especie de “hazaña épica”.

¿De dónde viene el trend “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”? IG

¿Qué dice realmente la canción “Mount Everest”?

La canción de Labrinth habla sobre sentirse “en la cima del mundo” y transmite una sensación de poder absoluto. Parte de la letra menciona que ni el Monte Everest ni el Burj Khalifa pueden compararse con el protagonista de la canción, reforzando la idea de superioridad y éxito.

El Monte Everest no puede conmigo.

El Monte Everest no puede conmigo.

Porque estoy en la cima del mundo.

Estoy en la cima del mundo, sí, Burj Dubai no puede conmigo.

Podrías tocar el cielo, pero no puedes conmigo.

Porque estoy en la cima del mundo.

Quemo mi casa y la vuelvo a construir.

La quemé dos veces solo por diversión.

Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él.

No contesto mi teléfono, nadie vale mi tiempo.

Tengo un arma y una coartada.

Tengo tanto amor que todo parece una mentira.

No necesito a nadie.

No necesito a nadie.

No necesito a nadie.

No necesito a nadie.

No necesito a nadie para salvarme.

El Monte Everest no puede conmigo

¿De dónde viene el trend “El monte Everest no tiene nada en contra de mí”? Captura de pantalla

Lo que comenzó como una frase dentro de una canción terminó convertido en uno de los trends más virales de TikTok. “El monte Everest no tiene nada en contra de mí” mezcla sarcasmo y momentos cotidianos de los internautas. Además, el fenómeno demuestra cómo series como Euphoria y artistas como Labrinth siguen influyendo en las tendencias digitales incluso años después de su estreno.