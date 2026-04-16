¿JOP ama a Kimberly Loaiza? Jesús Ortiz refuerza "shippeo" con la influencer

El momento clave surgió cuando Juan de Dios Pantoja lanzó una frase que desató polémica:

Hay uno que hace corridos… y es famoso, muy famoso. Y le tiró el calzón”. La declaración, aunque no mencionó nombres, fue suficiente para que usuarios en redes sociales comenzaran a atar cabos.

Las redes hicieron lo suyo: videos, teorías y hasta análisis de labios llevaron a muchos a concluir que se trataba de JOP, cuyo nombre real es Jesús Ortiz Paz. La narrativa creció rápidamente, impulsada por el interés del público en la vida privada de los influencers.

Foto: captura de TikTok userkalalal2

En medio de este contexto, Jesús Ortiz, conocido como JOP de Fuerza Regida, ha publicado una serie de videos en los que ha reforzado su “shippeo” con la creadora de contenido Kimberly Loaiza.

En TikTok, muchos usuarios publicado imágenes de inteligencia artificial, en las que emparejan a JOP y a Kim. Sin embargo, el cantante recientemente comenzó a subir videos aparentemente respondiendo a los fans que quieren saber más sobre la polémica.

Imagen creada con IA de TikTok/@detodoun_poco

En un primer video en el que aparece el cantante, el comentario con más “likes” dice: “JOP, si te gusta Kim, córtate el pelo”. En el siguiente video, momentos después, el cantante subió imágenes donde aparentemente sí se realizó un corte de cabello. Aunque en otros videos se le ha visto con el cabello largo, en ese momento acompañó las imágenes con la frase: “Siento que he vuelto al JOP de 2018”.

En ese mismo video, otro de los comentarios con más “likes” dice: “JOP, si te gusta Kim, vístete de rojo”. En el siguiente video no se hizo esperar y subió el clip esperado; sin embargo, aunque el cantante no se vistió de rojo como muchos fans esperaban, algunos comentaron que “el color rojo es el del carro”, ya que subió un video en un Ferrari.

En ese video, otro de los comentarios más populares decía: “Si te gusta Kim, en el siguiente video ponte unos zapatos que no te queden”. Momentos después, JOP publicó un video en el que se le ve bajar de su automóvil y ponerse unos zapatos que aparentemente le quedaban pequeños.

En ese mismo video, lo que más causó sensación fue la respuesta de la cuenta oficial de TikTok del equipo de las Chivas, quienes comentaron: “Usa una playera roja en tu siguiente video si amas a Kim”. Esta situación generó más polémica, ya que efectivamente JOP utilizó una camisa roja en el siguiente video que publicó en TikTok, mientras canta y toca su guitarra.

En ese video, el comentario con más “likes” dice: “Si te gusta Kimberly, maneja tu Ferrari con ese outfit”. Momentos después, Jesús efectivamente subió un video cumpliendo con esa petición.

Todos estos videos dejaron en claro que JOP sigue la dinámica de interacción con sus fans. Aun así, los seguidores continúan alimentando el “ship”, creando imágenes y videos de ambos juntos, y comentando cosas como: “Métete en la relación, todos te apoyamos”.

Sin embargo, la opinión está dividida, ya que hay quienes comentan que la influencer no “tiraría más de 10 años de relación por un ship”.

Por otro lado, la bondad del cantante también se hizo notar cuando realizó una donación de más de un millón de pesos para la hospitalización de la mamá de Kim.

“Acaban de hacer una donación otra vez a mi mami de 1.7 millones… de verdad, muchísimas gracias”, anunció hace unos días Steff, quien agradeció al cantante por dicho gesto.

cva*