Detectan 1er caso en humano de Gusano Barrenador en CDMX

Los casos de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), se elevaron de dos a cinco en la Ciudad de México, de acuerdo al reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Gusano Barrenador Especial

Al momento, hay cuatro casos activos en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, y al menos uno de ellos, se refiere a miasis humana, según se pudo confirmar a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSA).

Solo había casos en perros

Hasta ahora, sólo se conocían dos casos de Gusano Barrenador del Ganado en un perro dóberman en la alcaldía Tlalpan y de un perro pastor australiano en la alcaldía Xochimilco.

Llega gusano barrenador a CDMX Especial

Datos del Senasica, al 25 de febrero, indican que existen dos mil 100 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado en 26 entidades de la República Mexicana.

La paciente ingresó por una infestación de gusanos; sin embargo, el caso permanece en análisis epidemiológico para determinar si las larvas corresponden al gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro

De éstos, hay 966 casos en bovinos, 696 en perros, 162 cerdos, 129 caballos, 52 cabras, 50 ovejas, 27 humanos, 10 gatos, seis gallinas, un conejo, y un animal silvestre de vida libre en Quintana Roo, con lo que suman 12 acumulados en el país.