JD Pantoja acusa a Steff Loaiza y su pareja de golpear al padre de Kim Loaiza

La polémica dentro de la familia de Kimberly Loaiza explotó en redes, luego de que Juan de Dios Pantoja acusara a su cuñada, Stefanny Loaiza, y a su pareja, Mario Barrón, de haber agredido físicamente a su suegro.

A través de sus redes sociales, Juan de Dios compartió un audio en el que el padre de Kim narra su versión de los hechos. En el testimonio, asegura que durante una discusión, Mario Barrón lo golpeó en repetidas ocasiones.

Me dio como 20 trompadas”, se escucha decir al señor en el audio difundido por el influencer.

De acuerdo con lo explicado por Pantoja, el conflicto se habría originado por una decisión familiar delicada: el cambio de hospital de la madre de las hermanas Loaiza. Según su versión, Stefanny y Mario la habrían sacado de un hospital privado para llevarla a uno público, situación que no fue bien recibida por otros integrantes de la familia.

El propio influencer también reveló que, antes de que ocurriera el cambio, Kimberly Loaiza se habría ofrecido a cubrir el 70% de los gastos médicos, dejando el 30% restante a su hermana, con el objetivo de que su mamá pudiera permanecer en el hospital privado.

Foto: Instagram stefanny loaiza

Sin embargo, la decisión final habría sido distinta, lo que terminó generando tensión entre los miembros de la familia.

En medio de la discusión, el padre de Kimberly intervino, lo que habría detonado el enfrentamiento. Siempre según lo relatado en el audio, la situación escaló cuando Mario Barrón lo encaró y posteriormente acudió hasta su lugar de trabajo para confrontarlo directamente.

El propio Juan de Dios Pantoja cuestionó la gravedad de lo ocurrido, señalando que no entiende cómo, tras un conflicto previo, la situación llegó al punto de buscarlo en persona.

El conflicto no se quedó ahí. En el mismo video, el influencer lanzó un reclamo directo contra su cuñada:

¿Cómo te atreves a pegarle a tu propio padre? Y además le das la oportunidad a otra persona de hacerlo”, expresó.

Además, aseguró que detrás de toda esta polémica podría haber un interés por generar atención en redes. Según dijo, tanto Steff Loaiza como Mario Barrón estarían aprovechando la situación para monetizar contenido, ganar seguidores y poner a la audiencia en contra de él y de su esposa.

Foto: Instagram stefanny loaiza

En ese mismo sentido, Pantoja también señaló que Steff atraviesa un buen momento laboral, por lo que cuestionó que no esté aportando más económicamente para la recuperación y hospitalización de su madre, asegurando que sus ingresos serían mayores a lo que ella ha dado a entender públicamente.

Aunado a esto, el influencer lanzó una acusación más personal, al asegurar que Stefanny le tendría envidia a Kimberly Loaiza desde que eran niñas.

Como parte de sus argumentos, también mencionó que Steff habría asistido a un concierto de Kenia Os, por algún tipo de conveniencia y no agradecimiento, mientras que no acudió al tour de su propia hermana, lo que, según su versión.

A estas declaraciones aseguró que Mario Barrón habría encabezado campañas en contra de Kimberly durante su embarazo. Según su versión, esta situación provocó que la influencer prefiriera ver a su hermana, solo si Mario no estaba presente.

Finalmente, Juan de Dios afirmó contar con pruebas de que, desde hace tiempo, Stefanny ha compartido contenido en TikTok con indirectas y burlas hacia su hermana, lo que, según su versión, evidenciaría un conflicto previo entre ambas.

Pese a las críticas y a los intentos, según él, de desacreditarlo, Juan de Dios Pantoja aseguró que continuará mostrando pruebas para sostener sus acusaciones. Además, insistió en que tanto Stefanny Loaiza como Mario Barrón han estado provocándolo a él y a Kimberly Loaiza con el objetivo de generar polémica, monetizar contenido y mantenerse en tendencia en redes sociales.

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