Kimberly Loaiza habla sobre su polémica familiar; le tapan la boca a Juan de Dios Pantoja

En un video publicado en el canal “Los Talegones”, conducido por Juan de Dios Pantoja, Tony M y Super Trucha, Kimberly Loaiza abordó diversos temas relacionados con su vida personal y su relación familiar.

Al inicio del programa, los conductores juagaron con la polémica en redes sociales sobre la dinámica de pareja entre Kimberly y Juan de Dios Pantoja, llegando incluso a taparle la boca con cinta a Juan de Dios, en referencia a los comentarios que señalan que él no le permite expresarse libremente.

Foto: Captura de video: Abandoné a mi familia por esta razón- Los Talegones & Kimberly Loaiza de YouTube

Durante la conversación, Kimberly aclaró que es una persona más introvertida que su esposo y que prefiere escuchar antes que hablar. También compartió que ha tenido sentimientos encontrados respecto a su situación familiar, señalando que su principal preocupación actualmente es la salud de su madre.

¿Cómo fue la infancia de Kimberly?

La influencer explicó que su infancia no fue fácil y que, aunque sus padres permanecían juntos, las discusiones constantes generaron en ella inseguridad. Reconoció que en algún momento se autosaboteaba emocionalmente y que, con el tiempo, su familia terminó tomando decisiones por ella. Esto la llevó a establecer límites y a cambiar su forma de relacionarse, algo que algunos atribuyen a su relación con Juan de Dios, aunque ella asegura que fue un proceso personal.

Kimberly afirmó que su transformación también está relacionada con su rol como madre, ya que decidió modificar su vida para proteger a sus hijos y establecer límites con su entorno familiar, aunque considera que esto no ha sido comprendido del todo.

Foto: Captura de video: Abandoné a mi familia por esta razón- Los Talegones & Kimberly Loaiza de YouTube

¿Qué dijo Kimberly sobre Steff?

En cuanto a sus hermanos, comentó que mantiene una buena relación con ellos, especialmente con su hermana Steff, a quien ha intentado orientar desde que comenzó su carrera en redes sociales siendo aún muy joven. También mencionó que procura guiar a su hermano Carlos sin presionarlo, respetando sus decisiones personales.

Loaiza, explicó que uno de los principales conflictos con ella, ha sido un acuerdo relacionado con el apoyo económico para los gastos médicos de su madre, específicamente la aportación del 50 por ciento entre los integrantes de la familia. Señaló que este tema ha generado tensión, ya que, desde su perspectiva, no todos han cumplido con la misma proporción acordada, lo que ha provocado desacuerdos y presión en medio de la situación que atraviesan.

Sin embargo, reconoció que su relación con Steff se ha visto afectada, desde que ella inició su relación con Mario, situación que generó distancia y diferencias. Expresó que en el pasado todos solían convivir más unidos, pero con el tiempo eso cambió.

Sobre su madre, Kimberly señaló que su relación es buena, aunque actualmente atraviesan una situación delicada. Explicó que su familia ha expresado preocupación por su comportamiento, pero ella insiste en que ha cambiado y que no es la misma persona que antes “se dejaba de los demás”.

También mencionó que ha habido malentendidos sobre su comunicación con su familia, quienes en ocasiones creen que no es ella quien responde sus llamadas o mensajes, por lo que incluso les ha pedido que verifiquen en videollamada.

La creadora de contenido dijo no entender por qué su familia decidió hablar públicamente de sus conflictos, especialmente cuando ella ha intentado mantener el contacto. Uno de los temas de tensión, explicó, fue un acuerdo relacionado con los gastos médicos de su madre, el cual ha generado desacuerdos económicos dentro de la familia.

“La lindura mayor”, explicó que en el pasado ya habían vivido una situación similar cuando su padre sufrió un accidente, lo que calificó como irresponsabilidad de su padre, y un momento de gran preocupación familiar.

Foto: Instagram lostalegones

Además, comentó que durante su reencuentro familiar percibió momentos tensos, especialmente por la actitud de su padre, a quien sintió distante, e incluso no saludó a su hermana Steff en ese momento.

Kimberly relató que durante el reencuentro con su hermana se vivió un momento tenso, en el que salieron a relucir temas del pasado. Explicó que la conversación subió de tono, lo que derivó en discusiones y gritos entre ambas. Sin embargo, señaló que, tras ese intercambio, lograron dialogar y finalmente se pidieron disculpas, buscando cerrar el conflicto.

¿Cómo es el estado de salud de la mama de Kimberly?

Kimberly también habló sobre el estado de salud de su madre, señalando que sufrió un paro cardiaco hace unas semanas y que actualmente se encuentra en una condición delicada, posiblemente vegetativa, aunque con algunas señales de mejoría. Añadió que están buscando nuevas opiniones médicas para explorar alternativas de tratamiento.

Creo en Dios y sé que puede hacer un milagro”, expresó con un nudo en la garganta.

Finalmente, la influencer compartió que su proceso migratorio recientemente fue aprobado, aunque ha limitado su actividad en redes sociales debido a su rol como madre y a la situación familiar que atraviesa.

Con la voz entrecortada, concluyó expresando su amor hacia sus padres y hermanos, asegurando que siempre tendrá las puertas abiertas para su familia y que no guarda rencor, ya que comprende lo difícil del momento que están viviendo.

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