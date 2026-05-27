Tramo de la Línea 3 del Cablebús sale de operación

La Línea 3 del Cablebús, que va del Metro Constituyentes a Vasco de Quiroga, ofrece servicio provisional debido a una falla en el suministro eléctrico.

Fue cerca de las 19:00 horas que se dio a conocer en la cuenta de X de ese servicio de transporte sobre el fallo.

Por lo que solo se ofrece servicio de Vasco de Quiroga al Colegio de Arquitectos, es decir, solo en tres estaciones.

No se ofrece servicio de Constituyentes al Colegio de Arquitectos, tramo que comprende otras tres estaciones.

Línea 3. Servicio provisional de Vasco de Quiroga a PARCUR /Colegio de Arqutectos por falta de suministro eléctrico. Sin servicio temporalmente de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR /Colegio de Arquitectos”.

En redes sociales, varios pasajeros mostraron su molestia, ya que algunos de ellos llevan casi media hora dentro de las góndolas sin avanzar, pero el anuncio se publicó muchos minutos después.