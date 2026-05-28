Lío en Brasil: lesión de Neymar es más grave, fuera por 2 o 3 semanas

El misterio de la lesión de Neymar fue resuelto tras los exámenes médicos, después de que se incorporara a la concentración de Brasil con miras al Mundial 2026. Una resonancia magnética identificó una lesión muscular de grado dos, por lo que estará fuera por un lapso de dos a tres semanas, algo contrario a lo que había señalado el club Santos.

“Ayer Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminaron con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema. Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos evaluar día a día su evolución”, informó Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil, en Teresópolis, antes de las conferencias de Casemiro y Weverton.

El Santos de Brasil señaló que Neymar sólo sufría un edema Reuters

Con el Santos de Brasil, el atacante fue baja en los últimos dos partidos. El técnico Cuca señaló que había sufrido una “lesión leve”, un simple golpe. Por su parte, el médico del club, Rodrigo Zogaib, señaló que sólo era un edema y que Neymar se presentaría con el combinado nacional apto para empezar a entrenar.

El máximo goleador del ‘Scratch’ se perderá los amistosos contra Panamá (domingo) y ante Egipto (6 de junio), además de que es duda para el debut de la Canarinha en el Mundial, cuando se enfrenten a Marruecos el 13 de junio.

Neymar se perderá los dos últimos amistosos de Brasil y es duda para el debut en el Mundial 2026 Reuters

Neymar se reportó el miércoles a la concentración en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, pero estuvo ausente en el primer entrenamiento de la selección bajo el mando de Carlo Ancelotti.

El último partido que jugó Neymar con Brasil data de octubre de 2023. Su aparición en la lista de Ancelotti fue una sorpresa, debido a que el técnico italiano nunca lo había convocado desde que tomó las riendas de la ‘Canarinha’ en mayo de 2025.