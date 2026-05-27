Cancunenses causan destrozos en vivienda de cubano, tras video viral

CANCÚN.

Decenas de ciudadanos de Cancún realizaron destrozos a una vivienda ubicada en la supermanzana 23, en una zona céntrica de la ciudad, mientras buscaban confrontar a un hombre de origen extranjero, quien horas antes agredió a un joven mexicano causándole lesiones.

Se trata de un nuevo episodio de xenofobia en Cancún, ciudad que en el último año ha registrado un arribo masivo de personas extranjeras que son deportadas desde los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente de origen cubano, en el marco de las redadas antimigrantes.

Reproducir Cubano

Lo anterior, luego de que difundirse un video en el que una persona de origen cubano golpea a un joven de Cancún quien le reclamaba por la mordida de su perro.

Todo se originó la noche del martes, sobre la calle Palmas a unos metros de la avenida Uxmal en la supermanzana 23 por donde el joven caminaba y fue víctima del ataque de un perro que le mordió la pierna.

El perro fue ingresado a un domicilio en donde el afectado reclamó sobre la mordida para que le pagaran la atención médica, pidiéndole al presunto dueño mostrara el carnet del perro para descartar enfermedades, pero a cambio recibió un golpe.

Reproducir Cubano

El video fue compartido en redes sociales causando indignación entre los cancunenses, quienes decidieron acudir al domicilio en su afán de confrontar al extranjero.

Sin embargo, este sujeto ya no se encontraba en la vivienda, por lo que la gente lanzó piedras y botellas hacia la fachada de la misma, causando diversos destrozos.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Marina, quienes resguardaron el domicilio para evitar una mayor afectación. Mientras que los inconformes permanecieron por varios minutos más hasta que poco a poco empezaron a retirarse.

Este episodio recuerda al "Lord Nazi Ruso", un hombre llamado Aleksei Makeev, que en 2017 fue “linchado” por ciudadanos de Cancún, luego de la publicación de videos en Youtube en los que emitía mensajes de odio contra el país y sus habitantes y mostraba imágenes de acoso y amenazas racistas.