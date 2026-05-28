"¿Cómo le hace un dinosaurio?" Los videos más graciosos del trend viral de TikTok e Instagram

Si algo ha dejado claro el internet en 2026 es que entre más absurdo sea un trend, más posibilidades tiene de hacerse viral. Y justo eso está ocurriendo con "¿Cómo le hace un dinosaurio?", la tendencia de TikTok e Instagram que ya provocó miles de videos con carcajadas en redes sociales.

Seguramente ya te apareció en el feed una persona pregunta con toda la seriedad del mundo "¿Cómo le hace un dinosaurio?" y alguien más responde con el rugido más extraño, exagerado o ridículo. El resultado es un humor perfecto que tiene atrapados a millones de usuarios.

Porque sí, hay quienes intentan hacer sonidos "realistas" de T-Rex, pero otros simplemente gritan cosas incomprensibles, hacen ruidos o parecen licuadoras descompuestas. Y justamente ahí está la gracia.

El trend que demuestra que ya no necesitamos sentido para reír

A diferencia de otros trends que requieren coreografías complicadas o ediciones elaboradas, este reto viral sólo necesita dos cosas: cero penal y ganas de volverse viral a costa de la carcajada ajena.

Eso ha permitido que personas de todas las edades se sumen a la tendencia. Desde amigos grabándose, hasta familias completas, parejas, influencers y hasta mascotas "participando" en los videos.

La dinámica suele ser simple. Una persona lanza la pregunta: "¿Cómo le hace un dinosaurio?"

Y segundos después llega la respuesta completamente inesperada: "RAAAAUUUUGH" o sonidos absurdos que genuinamente hacen soltar carcajadas como por ejemplo:

TikTok convirtió el absurdo en oro

Parte del éxito de este trend tiene que ver con el tipo de humor que domina actualmente en redes sociales. TikTok lleva tiempo demostrando que el contenido absurdo, rápido y sin explicación suele conectar muchísimo con las personas.

El chiste no está en entenderlo… sino en lo inesperado.

El internet ya encontró su nuevo sonido favorito

Lo más curioso es que nadie sabe exactamente por qué da tanta risa… simplemente funciona.

Tal vez porque recuerda esos momentos infantiles donde cualquier ruido extraño provocaba carcajadas, o porque rompe completamente con la lógica de otros contenidos más producidos.

En un mundo lleno de videos perfectamente editados, el trend de "¿Cómo le hace un dinosaurio?" triunfa precisamente por sentirse improvisado.

Y aunque probablemente en unas semanas aparezca otro audio viral para reemplazarlo, estos rugidos extraños ya quedaron como uno de los trends más divertidos del año.

Porque si algo nos enseñó TikTok, es que internet puede convertir literalmente cualquier cosa en un fenómeno viral… incluso preguntarle a alguien cómo hace un dinosaurio.