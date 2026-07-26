¿Jimin de BTS estuvo en Chapultepec? Esto ocurrió realmente en las lanchas del bosque | VIDEO

En los últimos días, un peculiar recorrido por el Bosque de Chapultepec desató diversos comentarios entre los fans de BTS en México. En un video viral parecía que Jimin, uno de los integrantes de la banda surcoreana, disfrutaba de un paseo en las tradicionales lanchas del lago.

Jimin de BTS en Chapultepec | X

¿Jimin de BTS estuvo en Chapultepec? Esto ocurrió realmente en las lanchas del bosque

La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra a un joven recorriendo el lago del Bosque de Chapultepec acompañado por una figura de cartón de Park Jimin, integrante de BTS.

Durante el paseo, se observa a un joven mexicano con el cabello teñido de rosa a bordo de una lancha para dos personas. En el asiento contiguo lleva una figura de cartón, de tamaño real, del cantante Jimin.

Aunque para muchos fanáticos de BTS la idea de ver al cantante surcoreano en el lago de la capital mexicana habría sido fantástica, la realidad es que no se trataba del artista, sino de un fan que decidió disfrutar del recorrido junto a una figura de cartón de su ídolo.

Jimin de BTS en Chapultepec Captura de pantalla

El video viral del fan que paseó un cartón de Jimin por las lanchas de Chapultepec

El ingenio del fan mexicano llamó la atención después de que otra usuaria lo grabó durante el recorrido en las lanchas. Más tarde, el usuario de TikTok identificado como Sun compartió su propia versión del paseo por el lago acompañado de uno de sus cantantes favoritos.

Vinimos a las lanchas.

Además, el joven mostró entre risas cómo aseguró la figura de cartón para que permaneciera en su lugar durante el recorrido por el lago.

Jimin está anclado por mi mochila, tuve que romperle un poquito las piernas. Lo siento, Jimin. Me la estoy pasando padrísimo.

Jimin y BTS: el fenómeno que convierte cualquier aparición en tendencia viral

Desde su debut, BTS se consolidó como uno de los grupos de K-pop más influyentes del mundo. Su popularidad provoca que cualquier imagen, video o rumor relacionado con sus integrantes genere una enorme conversación en internet.

En el caso de Jimin, su carisma y la cercanía que mantiene con sus seguidores hacen que incluso una figura de cartón sea suficiente para captar la atención de miles de personas en redes sociales.

Jimin de BTS en Chapultepec Captura de pantalla

Aunque el cantante nunca estuvo en Chapultepec, el divertido recorrido confirmó, una vez más, la creatividad del ARMY mexicano y la capacidad de este fandom para convertir un momento cotidiano en un fenómeno viral.