Keiko Fujimori sorprende a las ARMY con promesa para BTS durante su visita a Perú

Como parte de su gira BTS World Tour Arirang, el grupo surcoreano sigue despertando gran emoción entre las ARMY de todo el mundo. Ahora, Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, expresó que le gustaría invitar a los integrantes de BTS al Palacio de Gobierno, siguiendo un gesto similar al que ocurrió durante su visita a México.

La gira contempla un recorrido por 23 países con más de 88 conciertos, llevando a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a distintos escenarios alrededor del mundo.

Keiko Fujimori promete invitar a BTS al Palacio de Gobierno de Perú

A través de una transmisión en vivo, Keiko Fujimori recordó a sus seguidores la promesa que hizo a las army de recibir a BTS cuando la agrupación llegue a Perú.

"Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Sí, yo me acuerdo de mi promesa, no se preocupen, chicas", expresó durante la transmisión.

¿Cuándo podría darse el encuentro entre BTS y Keiko Fujimori?

Los conciertos de BTS en Perú están programados para los 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, en Lima. Por ello, la presidenta electa explicó que primero esperarán la confirmación oficial de las fechas de su llegada para realizar la invitación.

"Primero que nos confirmen las fechas y, por supuesto, que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea", destacó.

El anuncio llega en medio de la expectativa que ha generado la llegada del grupo a Perú y busca ofrecer un momento especial para las ARMY en el marco de sus presentaciones.

Conciertos de BTS: los países que aún visitará la gira Arirang

Además de Perú, BTS aún tiene programadas presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil y Australia como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang.

El recorrido concluirá en Manila, Filipinas, donde la agrupación pondrá fin a una gira que ha reunido a miles de seguidores y ha dejado encuentros especiales con las ARMY en distintos países.

El paso de BTS por cada uno de estos destinos continúa generando una gran expectativa entre sus fans, quienes esperan con entusiasmo cada uno de los conciertos de la gira.