Hombre muere tras sufrir un infarto en  juego de Walt Disney World

Un visitante de 54 años perdió la vida tras sufrir una emergencia médica dentro de la clásica atracción It's a Small World en Walt Disney World. El hombre, quien padecía una condición de salud preexistente, experimentó un ataque cardíaco fatal el pasado 24 de abril. Los equipos de rescate lo trasladaron de urgencia a un hospital local, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco tiempo después.

El caso salió a la luz pública casi tres meses después del fatal incidente. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida publicó recientemente su informe trimestral de lesiones en parques temáticos. El portal de espectáculos TMZ obtuvo los documentos oficiales y expuso la tragedia ante los medios de comunicación internacionales.

Fachada principal de Walt Disney World. Foto: Walt Disney World

La empresa de entretenimiento mantuvo absoluto silencio sobre el deceso durante todo este lapso. La política de la compañía busca desviar la atención mediática de las eventualidades fatales que ocurren dentro de sus instalaciones. Hasta el momento, los representantes de Disney World omitieron emitir cualquier declaración oficial para explicar el retraso en la información.

Tragedias ocultas en el imperio de Mickey Mouse

Las estadísticas revelan una racha alarmante de incidentes dentro de los complejos de diversiones. Cuatro personas fallecieron en las instalaciones de Disney World durante un periodo de apenas 30 días a finales del año pasado. Los reportes forenses descartaron que estas muertes guardaran relación directa con el funcionamiento de los juegos mecánicos del lugar.

La situación tomó tintes dramáticos en octubre, cuando otra emergencia sacudió al parque de California. Un visitante sufrió un infarto fulminante mientras recorría los oscuros pasillos de la icónica Haunted Mansion en Disneyland. Las cámaras de los teléfonos móviles de los testigos documentaron el momento exacto del fuerte operativo de rescate.

Haunted Mansion en Disney World. Foto: Walt Disney World

Los paramédicos retiraron a la víctima en una camilla a la vista de decenas de turistas consternados. Las ambulancias transportaron al paciente a un centro de salud cercano para intentar estabilizar sus signos vitales. Los doctores declararon su muerte horas más tarde, sumando otra víctima fatal al oscuro historial reciente de la corporación.

Caídas libres y el escrutinio sobre la seguridad

Los problemas de seguridad rebasan las urgencias médicas y alcanzan el diseño estructural de las novedades del parque. TMZ documentó múltiples fallas en la recién inaugurada atracción Tiana's Bayou Adventure apenas unas semanas atrás. Varios visitantes salieron disparados de los troncos mecánicos durante el turbulento recorrido acuático de la enorme instalación.

Atracción de Tiana en Disney World. Foto: Walt Disney World

El incidente más grave involucró a un niño de apenas 13 años de edad durante sus vacaciones familiares. El menor cayó al vacío por una cascada de 15 metros de altura frente a la mirada aterrada de los demás asistentes. Las autoridades trasladaron al joven a un centro pediátrico de manera preventiva, donde los médicos confirmaron que milagrosamente salió ileso.

El medio informativo Florida Politics secundó las investigaciones iniciales y expuso las irregularidades del complejo turístico. La directiva del parque temático rechazó contestar los cuestionamientos de la prensa sobre los protocolos de emergencia actuales. El hermetismo corporativo alimenta el debate público sobre los riesgos reales que enfrentan los turistas durante sus días de descanso.