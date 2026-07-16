La verdad sobre la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal que se hizo viral

Argentina y España definen la gran final del Mundial 2026 en el imponente MetLife Stadium. El encuentro enfrentará a las dos potencias por el máximo trofeo del futbol de selecciones el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo desata el furor internacional por el choque generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

La expectativa del partido superó el ámbito estrictamente deportivo por la circulación de una icónica fotografía en redes sociales. La imagen muestra a un joven Lionel Messi sosteniendo y bañando a un bebé de pocos meses de nacido. Ese pequeño protagonista de la sesión fotográfica resultó ser nada menos que Lamine Yamal, el actual astro del balompié europeo.

Lionel Messi bañando a Lamine Yamal. Foto: Joan Monfort

Los aficionados del FC Barcelona enloquecieron al descubrir esta conexión entre los dos referentes de distintas épocas. Ambos futbolistas son auténticos íconos de la institución catalana, pero sus destinos se cruzaron mucho antes de coincidir como rivales en la élite. La revelación de la identidad del bebé transformó un recuerdo olvidado en un fenómeno viral de proporciones mundiales.

El origen solidario de la imagen

La historia real de esta instantánea ocurrió en el año 2007 durante una campaña benéfica organizada por el FC Barcelona. El club español preparó una dinámica especial para crear un calendario solidario en conjunto con la UNICEF. Los directivos emparejaron a los jugadores del primer equipo con familias locales para realizar las tomas fotográficas.

El destino colocó al astro rosarino, quien entonces comenzaba a brillar en el primer equipo blaugrana, junto a la familia del actual atacante ibérico. Messi posó tímidamente frente a las cámaras mientras sostenía al bebé en una pequeña tina de plástico. Nadie imaginó que ese niño lideraría a la selección de España casi dos décadas después.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal y la madre del joven español. Foto: Joan Monfort

El fotógrafo encargado de la sesión original detalló el nerviosismo del argentino al interactuar con el infante. La madre del pequeño asistió al jugador durante la toma para calmar al bebé y lograr la imagen perfecta. El resultado visual trascendió el tiempo para convertirse en una premonición deportiva de alto calibre.

El archivo gráfico permaneció oculto en los registros de la institución durante muchos años. La familia del jugador español guardó el momento como una anécdota personal sin darle mayor trascendencia mediática. El material cobró relevancia internacional meses atrás cuando el entorno del jugador confirmó la absoluta veracidad del encuentro.

Del reencuentro simbólico al campo de juego

Los caminos de ambos ídolos vuelven a chocar en un contexto radicalmente distinto al de aquella sesión benéfica. El astro sudamericano busca conducir a la escuadra Albiceleste hacia la obtención de un nuevo título mundial. Por su parte, la promesa española intenta liderar a "La Roja" para conquistar su segunda estrella internacional.

Lamine Yamal por España y Lionel Messi por Argentina. Foto: FIFA.com

Las historia entre Lionel Messi y Lamine Yamal podría tener dos destinos, el primero de ellos, un cierre con broche de oro del rosarino en las justas mundialistas, alzándose como bicampeón o gestándose el relevo generacional, en caso de que el joven español sea quien logre llevar a su representativo nacional a la gloria.

La justa deportiva cierra su primera edición de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos disputados en total. El coloso de Nueva Jersey recibirá a más de 80 mil espectadores para atestiguar este histórico enfrentamiento intercontinental. El silbatazo inicial marcará la resolución de un ciclo que inició de forma anecdótica hace diecinueve años.