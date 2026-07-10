Disney+ analiza lanzar un plan sin costo ante el aumento de precios en streaming

El aumento de los costos de las plataformas de streaming, además del contenido fraccionado que ha llevado a la necesidad de adquirir diversos servicios, está pasando factura y The Walt Disney Company lo sabe, por eso está evaluando de forma interna la posibilidad de crear un Disney+ gratuito.

De acuerdo con reportes corporativos filtrados tras una reunión informativa encabezada por el director de tecnología y producto de la firma, Adam Smith, la propuesta plantea remover el formato de cobro en producciones seleccionadas de su catálogo, esto según revela Business Insider.

El objetivo de Disney+ es competir contra otras plataformas gratuitas que están experimentando un gran crecimiento no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo apoyándose en el método de publicidad. Uno de los ejemplos más exitosos es Tubi de FOX Corp que se ha expandido en México y ofrece programas y películas con publicidad así como The Roku Channel, los cuales han acaparado el 18.7% del tiempo de reproducción en televisores digitales durante el presente año.

Los usuarios están recurriendo a estas plataformas porque consideran que pueden encontrar películas de calidad sin tener que pagar altas suscripciones.

Por ahora no hay una decisión definitiva sobre si Disney Plus tendrá el servicio gratuito y, de ser así, cuándo saldría al público.

¿Cuáles son los costos actuales de Disney Plus en México en el 2026?

La búsqueda de un esquema gratuito ocurre en un contexto donde los consumidores mexicanos han visto modificaciones en los esquemas comerciales de la plataforma de streaming.

Tras la absorción definitiva de los contenidos de Star+ y los canales de ESPN dentro de la misma aplicación, las tarifas vigentes para el mercado de México en este 2026 se dividen en las siguientes modalidades de suscripción mensual: