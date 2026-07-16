Muere SuzieSmalls, streamer de Kick, a los 51 años

Suzette Evans, creadora de contenido conocida en internet como SuzieSmalls, falleció el 13 de julio en Queens, Nueva York. La streamer tenía 51 años y era seguida por una comunidad de más de 8 mil personas en Kick, donde compartía contenido de humor, transmisiones IRL y momentos de su vida diaria.

De acuerdo con información confirmada por autoridades a People, agentes del Departamento de Policía de Nueva York acudieron alrededor de las 9:00 de la mañana a un reporte por una persona inconsciente en Queens. En el lugar, una mujer de 51 años fue declarada muerta.

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York confirmó que se trataba de Evans. Según el reporte, su muerte fue considerada natural; la causa inmediata fue consumo crónico de alcohol, con diabetes mellitus e hipertensión como condiciones contribuyentes. El caso no parecía sospechoso, aunque la investigación seguía abierta, informó la policía.

¿Quién era SuzieSmalls?

SuzieSmalls construyó una comunidad en Kick a partir de transmisiones donde mezclaba humor, conversaciones con seguidores y fragmentos de su vida cotidiana. Su perfil en la plataforma reunía alrededor de 8 mil seguidores.

La creadora también ganó más visibilidad este año al aparecer en Fishtank LIVE, un reality transmitido en vivo conocido por su formato caótico y polémico. En ese programa, SuzieSmalls participó durante varios días y fue reconocida por parte de la audiencia del streaming.

Medios especializados en entretenimiento digital reportaron que la noticia de su fallecimiento comenzó a circular después de que uno de sus moderadores publicara un mensaje en el chat de Kick. Posteriormente, fans y otros creadores compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Su última actividad en redes

Evans actualizó por última vez su cuenta de Instagram el 4 de julio, donde aparentemente adelantaba su participación en otra serie de telerrealidad transmitida en vivo. Su actividad reciente en Kick también mostraba que seguía vinculada a su comunidad hasta días antes de su muerte.

La noticia generó reacciones entre seguidores de Kick y de Fishtank LIVE, quienes recordaron su estilo directo, su sentido del humor y la cercanía que mantenía con quienes veían sus transmisiones.

El fallecimiento de SuzieSmalls vuelve a poner atención sobre la vulnerabilidad de algunos creadores de contenido que comparten gran parte de su vida en línea, pero que también enfrentan problemas personales y de salud fuera de cámara.

bgpa