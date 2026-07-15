El aterrador video de un tren atrapado en un incendio en Canadá 

Un video difundido en redes sociales capturó el momento en que un tren de la compañía Canadian National (CN) quedó rodeado entre las llamas de un incendio forestal en la zona de Ontario, con escenas que se han vuelto virales debido a la forma en que las escenas reflejaban parecer estar en un infierno.

Las imágenes grabadas desde el interior de la cabina el pasado lunes por la noche muestran un escenario que solo podría creerse de una película de acción, con las llamas a unos centímetros de los pasajeros del tren. Una muralla de fuego se alzaba a escasos metros de los rieles, tiñendo el tablero de control de un color naranja brillante.

En la grabación se escucha la voz de uno de los tripulantes pidiendo asistencia por radio: “Tienen que apurarse aquí, en serio... Estamos rodeados por las llamas ahora”, advirtió el operario mientras el viento arrastraba las densas columnas de llamas.

En la grabación se escucha como el mismo empleado pide que la máquina pueda moverse más rápido para poder salir de la zona aunque no pudieron continuar. La compañía canadiense se movilizó para rescatar al personal y canceló la ruta hasta que la situación esté bajo control.

Un portavoz de CN detalló las acciones de prevención implementadas para salvaguardar a la comunidad: “CN ha suspendido temporalmente las operaciones ferroviarias cerca de Armstrong como medida de precaución debido a la actividad de los incendios forestales en la zona. Como medida de seguridad, los empleados de CN en el área y los residentes del pueblo de Armstrong fueron evacuados durante la noche”, informó la empresa.

La situación en Ontario es complicada en estos momentos con más de 160 incendios activos según informan los medios canadienses y que se extienden a cientos de kilómetros del sur. Esta situación ha llevado a decretar evacuaciones en las comunidades de Armstrong, Whitesand, Collins y Lac La Croix.