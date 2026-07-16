Familiares creen identificar al mexicano que murió al huir de ICE en Florida
Familiares sospechan que el migrante mexicano que murió al huir de ICE en Florida es Juan Jairo Coronilla; autoridades aún no confirman su identidad oficial.
Un migrante mexicano que murió atropellado el martes al huir de agentes del ICE en Florida podría ser Juan Jairo Coronilla Durán, sospechan la esposa y un primo de éste, de quien desconocen su paradero desde el incidente.
Corinilla era un de los cuatro migrantes que estaban a bordo de un vehículo en una gasolinera y que dejaron el auto y huyeron a pie cuando el ICE los descubrió y se disponía a detenerlos.
El ICE arrestó a uno de los cuatro migrantes, dos lograron escapar y uno más, al que la Patrulla de Carreteras de Florida identificó como “mexicano de 28 años” murió atropellado al intentar cruzar a trote una carretera para escapar de los agentes.
La esposa y el primo de Juan Jairo Coronilla, de 28 años, dijeron que si hubiera escapado o estuviera detenido, ya se habría comunicado, directa o indirectamente, pero no saben nada de él desde la mañana en que ocurrió el percance.
Hasta este jueves las autoridades tampoco identificaban al migrante fallecido.
Como protocolo, las autoridades primero informan a los familiares, antes de identificar a los medios, pero en este caso los familiares temen que, de identificarlos, pudieran ser detenidos y deportados, lo que dificulta que el alguacil o la Patrulla de Carreteras les informe oficialmente.
Un activista en San Agustine, donde ocurrió el incidente, Jorge Rivera, dijo a la cadena Univisión que los migrantes se siente temerosos de lo que les pueda suceder o al dónde los puedan enviar si los detienen.
La administración Trump ha deportado a migrantes indocumentados latinoamericanos a el Congo, por ejemplo, como media para amedrentar y persuadir a elegir la auto deportación como medida preventiva.