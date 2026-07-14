“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

A cuatro semanas de su estreno, Toy Story 5 sigue demostrando que la historia de Jessie, Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes todavía tiene mucho público.

La nueva película de Disney y Pixar ya acumula 879.1 millones de dólares en la taquilla mundial y se perfila como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.

Toy Story 5 mantiene un gran ritmo en la taquilla mundial

Los primeros resultados ya anticipaban un buen desempeño, pero el paso de las semanas confirmó que el interés por la película no era solo cosa del estreno.

Hasta ahora, Toy Story 5 suma 879.1 millones de dólares en todo el mundo. De esa cantidad, 403.8 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que 475.3 millones provienen del resto de los mercados internacionales.

Fuera de Norteamérica, uno de los países donde mejor ha funcionado la película es México, que se convirtió en el mercado internacional con mayor recaudación para la nueva aventura que protagoniza la vaquerita Jessie.

También destacan países como Reino Unido, China, Francia y Australia, donde la cinta ha mantenido una buena asistencia desde su llegada a los cines.

Estos resultados han permitido que la película permanezca entre los títulos más vistos de la cartelera internacional durante varias semanas consecutivas.

Toy Story 5 ya supera los 879 millones de dólares y sigue entre las películas más vistas del año. X @fedeebongiorno

El siguiente reto es superar a Toy Story 4

Aunque los números ya son importantes, Toy Story 5 todavía tiene un objetivo por delante.

La película más taquillera de la franquicia sigue siendo Toy Story 4, que terminó su recorrido en cines con una recaudación superior a los 1,070 millones de dólares.

La diferencia cada vez es menor y, si la quinta entrega mantiene el ritmo que ha mostrado desde su estreno, podría superar esa marca en las próximas semanas.

Además, los analistas consideran que todavía tiene margen para seguir creciendo gracias a las vacaciones de verano en distintos países, una temporada que suele impulsar la asistencia a las salas de cine, especialmente para las producciones familiares.

La nueva aventura de Woody y Buzz Lightyear está cada vez más cerca de los mil millones de dólares en taquilla. X @fedeebongiorno

Una franquicia que sigue conectando con varias generaciones

Uno de los factores que explica el éxito de Toy Story 5 es la fuerza que conserva la franquicia.

La primera película llegó a los cines en 1995 y marcó un antes y un después para la animación al convertirse en el primer largometraje realizado completamente por computadora. Desde entonces, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los personajes han acompañado a millones de espectadores.

Con cada nueva entrega, la saga ha conseguido reunir a quienes crecieron viendo las primeras películas y a una nueva generación que descubre estas historias por primera vez.

Esa combinación ha permitido que Disney y Pixar mantengan vigente una de sus franquicias más exitosas, incluso en un momento donde la competencia con otras producciones animadas y las plataformas de streaming es cada vez mayor.

México se convirtió en uno de los mercados internacionales más importantes para Toy Story 5. X @fedeebongiorno

Disney y Pixar vuelven a dominar el cine animado

El desempeño de Toy Story 5 también representa una buena noticia para Disney y Pixar.

En los últimos años, el estudio ha apostado por recuperar algunas de sus franquicias más conocidas, y los resultados obtenidos por la nueva película muestran que el interés del público sigue siendo muy alto cuando se trata de historias familiares con personajes ya consolidados.

El estreno simultáneo en decenas de países y una campaña de promoción global también ayudaron a que la película mantuviera presencia en la conversación desde sus primeros días en cartelera.