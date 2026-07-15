¿Quién es Tini Stoessel? La prometida de Rodrigo De Paul que se hizo viral por su festejo

Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul desataron la locura en las redes sociales tras la clasificación de Argentina a la gran Final del Mundial 2026. La pareja protagonizó un apasionado abrazo y un beso desde las tribunas del Estadio de Atlanta luego de que la Albiceleste derrotó al combinado de Inglaterra.

Las cámaras captaron el emotivo momento entre la cantante y el mediocampista, confirmando la excelente etapa personal que atraviesan. El mundo del espectáculo y el deporte centró su atención en los enamorados, quienes anunciaron su compromiso matrimonial a principios de este mismo año.

Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel. Foto de IG: Tini Stoessel

El jugador buscará la gloria absoluta el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El Estadio de Nueva York / Nueva Jersey albergará el choque definitivo donde el cuadro sudamericano medirá fuerzas contra la selección de España.

La intérprete forjó una carrera internacional en la actuación antes de dominar las listas de popularidad musicales. Hoy, la estrella argentina llena recintos enteros y su figura genera un impacto masivo tanto en la industria del entretenimiento como en el ámbito deportivo internacional.

El renacer de una relación mediática

La intérprete pop y el deportista decidieron retomar su romance bajo un estricto blindaje de privacidad. A principios de 2025, los fotógrafos captaron a los novios disfrutando de escapadas románticas en destinos europeos como Madrid e Ibiza, desatando los rumores de su inminente regreso.

Ambos confirmaron su reconciliación poco tiempo después, mostrando una actitud mucho más reservada frente a la prensa. Atrás dejaron la constante exposición que marcó los primeros años de su noviazgo, protegiendo su vida cotidiana del escrutinio público y de los programas de farándula.

Cena entre Tini y Rodrigo De Paul. Foto de IG: Tini Stoessel

La decisión fortaleció su vínculo sentimental de forma definitiva frente a los ojos del mundo. En 2026, el mediocampista rompió el internet al oficializar la propuesta de matrimonio para la cantante, emocionando a millones de seguidores que respaldaron esta historia de amor incondicional.

De la euforia en Qatar a la dolorosa ruptura

El romance atrajo los reflectores mundiales desde abril de 2022, cuando los paparazzis consiguieron las primeras imágenes conjuntas de los sudamericanos en Ibiza. Meses más tarde, el propio jugador confirmó el vínculo al publicar una fotografía con la estrella en sus perfiles digitales oficiales.

La pareja alcanzó su punto máximo de popularidad global durante el Mundial de Qatar 2022. La cantante acompañó al atleta durante varios momentos del torneo, brindando un respaldo afectivo que el deportista agradeció frente a los micrófonos al coronarse campeón del certamen.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se separaron y se reconciliaron. Foto de IG: Tini Stoessel

La crisis asaltó la relación en agosto de 2023 a través de un sorpresivo comunicado de prensa conjunto. Los argentinos notificaron el fin del noviazgo aclarando que conservaban un profundo respeto mutuo y que la separación sucedió bajo los mejores términos amistosos posibles.

El destino volvió a juntar sus caminos para consolidar a una de las parejas más queridas del ecosistema digital. Hoy, la artista pop aguarda el silbatazo final para celebrar una nueva hazaña futbolística junto al hombre que eligió para compartir el resto de sus días.