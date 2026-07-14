¿Quién es Keyne? El hermano de Lamine Yamal que conquista las redes

Mientras Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes figuras del futbol mundial, hay otro integrante de su familia que también ha conquistado al público durante el Mundial 2026. Keyne, su hermano menor, ha cautivado a miles de aficionados con su espontaneidad y las tiernas escenas que protagoniza junto al delantero español.

Foto: Instagram lamineyamal

Aunque no forma parte del equipo, el pequeño se ha ganado un lugar especial entre los seguidores de España, quienes disfrutan verlo celebrar cada triunfo de "La Roja" desde las gradas.

¿Quién es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal?

Keyne nació en septiembre de 2022 y actualmente tiene tres años. Es el medio hermano de Lamine Yamal, con quien comparte a su madre, Sheila Ebana, aunque ambos tienen padres diferentes.

La diferencia de edad entre los dos ronda los 16 años, pero eso no ha impedido que desarrollen una relación muy cercana. El propio futbolista ha contado en diversas ocasiones que siente un enorme cariño por el pequeño y que suele cuidarlo con la misma dedicación con la que lo haría un padre.

¿Por qué Keyne se hizo viral durante el Mundial 2026?

La popularidad del pequeño creció durante la Copa del Mundo gracias a las transmisiones televisivas, que en varias ocasiones captaron sus efusivas reacciones mientras apoyaba a la Selección de España.

Foto: Instagram lamineyamal

Sus festejos, las sonrisas, los abrazos con su familia y la emoción con la que vive cada partido rápidamente comenzaron a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios compartieron los videos.

Tras algunos encuentros, incluso se le vio bajar al terreno de juego para reunirse con Lamine Yamal, regalando algunas de las postales más emotivas del torneo y demostrando el fuerte vínculo que existe entre ambos.

¿Cómo es la relación entre Lamine Yamal y su hermano?

Más allá de su carrera como futbolista, Lamine Yamal procura dedicar tiempo a su familia, especialmente a Keyne. En distintas publicaciones en redes sociales ha compartido fotografías y videos junto al pequeño, reflejando la complicidad que existe entre ambos.

El atacante también ha expresado que uno de los mayores logros que le ha dado su carrera es poder ofrecerle a su hermano una infancia con mayores oportunidades y tranquilidad.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre la fama de Keyne?

Antes de disputar las semifinales del Mundial 2026, el delantero fue cuestionado sobre la inesperada popularidad que había alcanzado su hermano.

Entre risas, respondió:

Hace las tonterías que hace en casa... estoy muy orgulloso de él. Ahora he quedado para cortarle el pelo".

La respuesta provocó sonrisas entre los periodistas y confirmó que el cariño del público hacia Keyne también es motivo de orgullo para el joven futbolista.

Keyne, una de las sorpresas más entrañables del Mundial

Aunque los reflectores apuntan principalmente al talento de Lamine Yamal dentro de la cancha, Keyne se ha convertido en uno de los personajes más queridos del Mundial 2026. Su espontaneidad, inocencia y la conexión que mantiene con su hermano, han hecho que miles de aficionados sigan atentos cada una de sus apariciones, convirtiéndolo en uno de los rostros más conocidos.