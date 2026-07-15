Alejandro Zendejas causa baja del América 

El América tendrá que esperar de manera indeterminada por el regreso de Alejandro Zendejas. El volante fue sometido a un procedimiento quirúrgico.

Las Águilas confirmaron que al atacante "le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución".

Alejandro Zendejas viene de actividad en la Copa del Mundo 2026. Solamente jugó un partido (13 minutos contra Turquía, duelo de la tercera fecha de la fase de grupos); la Selección de Estados Unidos se quedó en octavos de final, luego de caer 4-1 frente a Bélgica.

Mientras que Alejandro Zendejas vuelve a la competencia, el nuevo técnico americanista Guillermo Almada dispone de Isaías Violante como volante por derecha.

El resto de seleccionados que tuvieron llamado para disputar la Copa del Mundo ya reportaron con el América: los defensas Israel Reyes, Sebastián Cáceres (Uruguay) y el volante Brian Rodríguez (Uruguay).

Las Águilas del América, que cerraron la pretemporada con derrota ante LA Galaxy, harán su debut en el torneo Apertura 2026 este 18 de julio ante el Querétaro, en el estadio La Corregidora (21:10 horas).