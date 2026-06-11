Disney retira más de 400 caimanes a una década de la muerte de un niño de dos años

A diez años del fatal incidente que conmocionó a Estados Unidos, nuevos documentos revelan que Walt Disney World ha retirado un total de 414 caimanes de sus instalaciones desde la muerte de un menor de dos años ocurrida en 2016.

Foto: Especial

La información, dada a conocer por el medio ClickOrlando, muestra la magnitud de las labores de control de fauna que se han llevado a cabo en el complejo turístico de Florida durante la última década, con el objetivo de reducir riesgos para los visitantes.

El caso que marcó a Disney World:

El hecho ocurrió en junio de 2016, cuando Lane Graves, un niño de dos años originario de Nebraska, se encontraba de vacaciones con su familia. Mientras jugaba cerca de una laguna ubicada junto al Disney's Grand Floridian Resort, fue atacado por un caimán.

El menor perdió la vida tras ser arrastrado al agua, en un caso que generó una fuerte conmoción pública y colocó bajo la lupa las medidas de seguridad en las áreas acuáticas del resort.

Una publicación de lo ocurrido aquella noche:

Tomé estas fotos en el mismo lugar en el que estaba Lane cuando el caimán lo atacó. Mi hijo estuvo ahí de 8:00 a 8:30 pm. El incidente ocurrió a las 9:00 pm”, escribió Jennifer Venditti en su perfil de Facebook.

Foto: Especial

Refuerzan vigilancia y medidas preventivas:

Tras la tragedia, Disney implementó diversos cambios en sus instalaciones. Entre las acciones adoptadas se incluyeron nuevos avisos de advertencia, barreras de protección y un monitoreo más estricto en zonas donde podrían encontrarse estos reptiles.

Asimismo, las autoridades encargadas del manejo de vida silvestre intensificaron la captura y reubicación de caimanes considerados una posible amenaza para los huéspedes.

Un desafío constante en Florida:

Los registros obtenidos por ClickOrlando evidencian que la presencia de caimanes continúa siendo un reto para las autoridades y administradores del complejo, debido a las características naturales de la región.

Las cifras difundidas recientemente ofrecen una perspectiva sobre el trabajo que se realiza de manera permanente para mantener la seguridad de millones de personas que visitan cada año uno de los destinos turísticos más populares del mundo.

A una década de la tragedia, el caso de Lane Graves permanece como uno de los episodios más dolorosos en la historia de Disney World y un recordatorio de los riesgos asociados a la convivencia con la fauna silvestre en Florida.