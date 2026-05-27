¡Así puedes trabajar en Disney! Programas para vivir la experiencia como cast member

Si eres fan de Disney, seguro has soñado con ser cast member de sus parques o trabajar en alguno de sus resorts. Conseguirlo no es tan difícil como parece; existen programas para trabajar en Disney de forma legal, si eres de México y otros países.

Programas para jóvenes en Disney: diferentes formas de trabajar

Programa de Intercambio Cultural de Disney

Es un programa enfocado en los estudiantes universitarios que buscan un trabajo temporal durante sus vacaciones. Al ser aprobado, formarás parte de los parques y resorts de Disney en Estados Unidos.

Las áreas disponibles para trabajar son: atracciones, alimentos y bebidas, venta de mercancía en sus tiendas, limpieza, salvavidas e incluso puedes ser uno de sus personajes.

Una de las principales características de este programa es su duración, que va de los dos a los tres meses, lo justo para no dejar tus estudios.

Programa de Intercambio Académico de Disney

A diferencia del Programa de Intercambio Cultural, combina el trabajo en Disney con los estudios en una institución de Estados Unidos, por lo que sumas créditos académicos al tiempo que ganas experiencia laboral.

Los puestos de trabajo son principalmente de atención al público en los parques y complejos de Disney, ya sea en las atracciones, restaurantes, puestos de comida rápida, tiendas, entre otros.

Entre las escuelas incluidas en este programa se encuentran la Universidad de Florida Central y la Universidad Estatal de San Diego, entre otras, y la duración es de 5 a 12 meses, según el tiempo que desees mantener este intercambio.

Uno de los programas permite estudiar en alguna institución de EU y trabajar en Disney Canva

Programa de Representación Cultural de Disney

A diferencia de otros programas, este busca representantes culturales de cada país, es decir, que compartas tu cultura y tradiciones mientras desempeñan diferentes funciones de atención al cliente.

Básicamente, son quienes están en los pabellones internacionales de Walt Disney World Resort. Por lo tanto, puedes trabajar en las atracciones temáticas, restaurantes y tiendas.

Esta opción es perfecta si ya terminaste la carrera o te tomarás un año sabático, pues dura un año.

Programa Culinario Internacional de Disney

Si estudiaste gastronomía y todavía no sabes qué hacer a nivel profesional, este programa es una excelente oportunidad. Nada como empezar cocinando en los restaurantes de los parques y resorts de Disney.

Y no trabajarás solo, sino con compañeros de diversas partes del mundo y chefs profesionales. De esta forma, ganas experiencia y enriqueces tu currículum. Ya que está pensado para personas graduadas, la duración es de 12 meses.

Disney también tiene un programa especial para cocineros Canva

Requisitos para entrar a los programas para trabajar en Disney

Cada uno de los programas de Disney para trabajar en sus parques y resorts tiene requisitos específicos, sin embargo, hay algunos que se repiten:

Tener mínimo 18 años

Hablar inglés fluido

Tener disponibilidad para cumplir con el tiempo de cada programa

Una de las ventajas de formar parte de estos programas es el hospedaje. La mayoría de los cast members de intercambio viven en Flamingo Crossing Village, una zona de departamentos que cuenta con piscina, gimnasio y otras áreas comunes.

Eso sí, la renta no es gratis, se cobra de tu salario cada semana. De igual modo, debes pagar tus alimentos y cubrir otros gastos personales como si estuvieras trabajando en cualquier otra parte del mundo.

¿Se necesita una visa especial para trabajar en Disney?

Entrar a Estados Unidos sin una visa, es prácticamente imposible. Sin embargo, en el caso de los programas de Disney, en la mayoría de los casos, no necesitas una visa de trabajo tradicional sino una visa J-1.

Esta es una visa de no inmigrante para personas aprobadas para participar en programas de intercambio cultural basados en trabajo y estudio en este país.

Para poder viajar debes obtener esta visa. Por lo tanto, una vez aceptado en un programa de Disney para trabajar, la empresa emite un documento especial. Lo siguiente será pagar la cuota SEVIS, llenar la solicitud, asistir a la entrevista y esperar la aprobación.

Ojo, ser aprobado en Disney no garantiza que te den la visa. En caso de que no te la aprueben, no puedes viajar a Estados Unidos y, por lo tanto, pierdes tu lugar en el programa.

De igual modo, debes tener en cuenta que, una vez terminado el programa, tienes un máximo de 30 días para volver a tu país, de lo contrario, enfrentarás problemas migratorios.

Para trabajar en Disney debes tramitar una visa de intercambio Canva

¿Los programas para trabajar en Disney cuestan?

Aunque los programas de intercambio de Disney están pensados principalmente en trabajar, existen algunos costos que debes cubrir, además de los generados durante tu estancia, como hospedaje, comida y gastos personales.

Uno de ellos es la cuota de inscripción, que sirve para asegurar tu lugar y cubre parte del alojamiento inicial. Lo que pagas no es reembolsable, por lo que si, por cualquier razón terminas por no ir, no te lo regresarán.

De igual modo, debes pagar el trámite de la visa, seguro médico y el vuelo de ida y regreso. En el caso del intercambio académico, también deberás pagar a la institución.

Si estás estudiando la universidad o acabas de graduarte, aprovecha la oportunidad para cumplir tu sueño de trabajar en Disney. Postúlate a tu programa favorito a través de su sitio oficial y lánzate a la aventura.