El macaco japonés, mejor conocido como Punch volvió a cautivar a los usuarios en redes sociales, luego de que se difundieran fotografías y grabaciones donde el mono comparte ‘besos’ y abrazos con una hembra llamada Aiko, por lo que, los internautas difundieron este material audiovisual indicando que el animal estableció un vínculo de pareja.

Las imágenes actuales muestran a ambos especímenes interactuando físicamente dentro de sus instalaciones de resguardo. La distribución de este contenido generó comentarios y menciones cruzadas en diversos sitios web. Los internautas emplean la palabra "novia" en sus publicaciones para describir la situación de los dos primates exhibidos en cámara.

Los especialistas en comportamiento animal explican que las acciones captadas en video representan la conducta habitual de esta especie. La dinámica social de los macacos japoneses requiere la interacción constante entre los integrantes de sus grupos. El contacto físico documentado es un rasgo biológico inherente a estos mamíferos.

La historia de 'Punch', el mono que fue rechazado por su madre

El historial de Punch en las plataformas de internet comenzó durante su etapa como cría. Los documentos del centro de cuidado establecen que la madre biológica rechazó al ejemplar inmediatamente después del nacimiento. El personal encargado de las instalaciones implementó medidas de emergencia para mantener vivo al primate.

Los cuidadores del recinto asumieron las tareas de crianza para asegurar el crecimiento físico del Punch. El equipo humano proporcionó la dieta clínica y el resguardo térmico necesarios durante los primeros meses. El programa de atención integró técnicas para generar estímulos sensoriales básicos en el ejemplar.

Punch se volvió hacer viral en redes sociales Especial

El contacto físico constante es indispensable para las crías de primates. El personal entregó un muñeco de peluche al macaco para simular la sujeción anatómica característica de su especie. El animal empleó el objeto textil para reemplazar el agarre del cuerpo materno.

El centro de cuidado distribuyó fotografías del primate aferrado al peluche durante ese periodo de crianza. Los archivos audiovisuales circularon a través de cuentas de redes sociales en distintas zonas geográficas. Este registro documental de su crecimiento asistido constituyó la primera aparición masiva del macaco en internet.

Punch continúa socializando en zoológico

El seguimiento actual de Punch demuestra que el ejemplar continuó su desarrollo biológico sin complicaciones graves. El macaco superó las deficiencias de su etapa de lactancia y alcanzó el peso y talla de un ejemplar maduro. Los reportes confirman su capacidad técnica para convivir con otros macacos japoneses.

La presencia de la hembra Aiko en el hábitat de Punch forma parte del programa de socialización del recinto. Los nuevos videos registran a los animales realizando actividades de acicalamiento y descanso en conjunto. La publicación de este material audiovisual actualizó el archivo digital de comportamiento de este espécimen.

bgpa