En este hogar apoyamos fuerte y con todo al changuito Punch. La historia de Punch se ha robado la atención de todos en internet, y uno de los aspectos que destacan es el mono de peluche que siempre lo acompaña. A continuación, te decimos cuánto cuesta el mono de peluche del changuito Punch.

¿Cuánto cuesta el mono de peluche del changuito Punch?

El changuito Punch siempre lleva consigo un mono de peluche, este juguete es un orangután de peluche que se vende en las tiendas Ikea, y que en México cuesta 299 pesos.

El orangután de peluche de Punch, forma parte de una línea de juguetes de Ikea, que, normalmente, siempre están disponibles, pero ahora, se encuentran agotados en México.

¿Cuánto cuesta el mono de peluche que siempre abraza el changuito Punch? Ikea

¿Cuál es la historia del changuito Punch?

El changuito Punch es un macaco de siete meses de edad que vive en el zoológico de Ichikawa en Japón.

La historia de Punch enterneció a todo el mundo, pues, de acuerdo con las autoridades del zoológico, la mamá de Punch lo abandonó al nacer.

En estos meses de vida, el changuito Punch ha crecido sin su mamá. Los cuidadores del zoológico, le dieron un mono de peluche a Punch, para ayudarlo en su desarrollo.

Los macacos japoneses bebés suelen aferrarse a sus madres para desarrollar fuerza muscular y para tener seguridad, por lo que Punch necesitaba una intervención rápida, según explica el cuidador Kosuke Shikano.

Los cuidadores habían hecho pruebas con toallas enrolladas y otros peluches, antes de darle el mono de peluche de Ikea.

"Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos por los que se puede agarrar fácilmente. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo en la manada más adelante, y por eso lo elegimos", explicó Shikano.

¿Cuánto cuesta el mono de peluche que siempre abraza el changuito Punch? Reuters

Desde que la gente lo vio en el zoológico, arrastrando y abrazando su mono de peluche, Punch se robó los corazones de los visitantes en Japón.

Pronto la fama del changuito Punch, se hizo mundial, debido a los videos que compartieron en internet, los visitantes del zoológico.

Sin su madre, Punch intenta integrarse a la manada del zoológico, y poco a poco ha encontrado, tanto aliados, como otros monos que lo atacan.

Los cuidadores piensan que la mamá de Punch lo abandonó, debido a que era su primer cría y dio a luz en julio, cuando hacía mucho calor. Esto la agotó.

Ahora, siguen de cerca el desarrollo de Punch, y el personal del zoológico, cree que terminará por integrarse a la manada, y un día ya no necesitará su peluche. Todo es cuestión de tiempo y aprendizaje.

"Creo que llegará un día en el que ya no necesite su peluche", dijo Shikano.