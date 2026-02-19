Punch, el mono viral de Japón que usa un peluche, vuelve a ser atacado | VIDEO

Esta semana, el pequeño Punch, el mono bebé que se volvió viral en Japón por cargar siempre un peluche de orangután entre los brazos, volvió a ser agredido por un miembro adulto de su grupo mientras intentaba interactuar con la tropa.

El episodio, captado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo el mono alfa arrastra al pequeño tras un intento de acercamiento. Aunque las imágenes han generado indignación entre usuarios, también hay un momento que ha devuelto algo de esperanza: tras la agresión, otros monos juveniles se acercaron a Punch y permanecieron a su lado, en lo que especialistas describen como conductas de consuelo dentro de estructuras sociales complejas.

Punch pertenece a la especie conocida como macaco japonés o mono de nieve, científicamente identificado como Macaca fuscata, una de las especies más estudiadas en primatología por su comportamiento social y jerárquico, según la Japan Monkey Centre y diversas investigaciones académicas sobre la especie.

El nuevo ataque que conmocionó a sus seguidores

El reciente incidente ocurrió cuando Punch intentó integrarse a un grupo cercano al macho dominante. En sociedades de macacos, los rangos sociales determinan acceso a alimento, espacio y protección. De acuerdo con estudios citados por la Primate Research Institute de la Universidad de Kioto, los individuos jóvenes deben aprender gradualmente las reglas de proximidad y jerarquía para evitar agresiones.

En el video difundido, el macho alfa reacciona de manera violenta ante la presencia del pequeño, lo sujeta y lo arrastra brevemente. Aunque no se reportaron heridas graves, la escena refleja la tensión que enfrentan los individuos de bajo rango al intentar acercarse a miembros dominantes.

Lo que ha llamado la atención es la respuesta posterior del grupo. Tras el ataque, otros monos se aproximan a Punch y permanecen junto a él. En estudios sobre comportamiento social en macacos japoneses, se ha documentado que los juveniles y hembras pueden ofrecer conductas afiliativas —como acicalamiento o proximidad física— tras eventos agresivos, un mecanismo que ayuda a reducir el estrés social.

Punch, todavía en etapa de aprendizaje, parece estar atravesando ese proceso complejo de entender su posición dentro de la manada.

La historia del mono que abrazó un peluche

Punch se hizo viral por una razón tan simple como conmovedora: siempre aparece cargando un pequeño peluche. Las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales japonesas y luego en medios internacionales, donde usuarios interpretaron el objeto como una suerte de “apoyo emocional”.

Aunque no existe evidencia científica de que el peluche tenga un significado simbólico para el mono, especialistas en comportamiento animal señalan que los objetos pueden funcionar como elementos de apego temporal en crías separadas de sus madres o en procesos de adaptación social.

El macaco japonés habita principalmente en regiones montañosas de Japón y es famoso por su capacidad de adaptación al frío extremo, especialmente en zonas como Parque de los Monos de Jigokudani, donde los ejemplares han sido observados utilizando aguas termales para regular su temperatura corporal.

Punch se volvió viral por cargar un pequeño peluche de orangután mientras interactúa con su grupo. Especial.

En estos grupos, la estructura social es estricta y el estatus se aprende con el tiempo. Las crías suelen ocupar posiciones bajas en la jerarquía y deben desarrollar habilidades sociales progresivamente. Según el Japan Monkey Centre, la agresión es parte de la dinámica natural de establecimiento de rangos, aunque puede resultar impactante para observadores humanos.

Punch sigue intentando acercarse. Sigue cargando su peluche. Y, poco a poco, aprende las reglas invisibles de un mundo donde el afecto y la confrontación conviven bajo la misma rama.