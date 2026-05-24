Exgobernador Sergio Estrada deja la cárcel; va a prisión domiciliaria en Cancún

Cuernavaca, Mor.- Un juez penal del estado de Quintana Roo sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador Sergio Estrada Cajigal por el resguardo domiciliario, medida que prevalecerá hasta que se determine su responsabilidad o no en el delito de violencia familiar en agravio de su expareja.

De acuerdo con la defensa legal de la víctima, el pasado 22 de mayo el juez de la causa determinó la sustitución de la medida cautelar —que mantenía recluido en un penal quintanarroense al exmandatario panista desde mayo de 2024— en virtud de que se cumplió el límite de dos años que, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución federal, es el plazo máximo que puede prevalecer la prisión preventiva.

Esto significa que no se decretó una libertad irrestricta ni absoluta, sino únicamente un cambio de medida cautelar por mandato constitucional, y la autoridad judicial impuso un esquema de medidas cautelares restrictivas y de protección, entre ellas la colocación de un brazalete de localización electrónica y el resguardo domiciliario estricto en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

La representación legal de la víctima recalcó que las medidas permanecerán vigentes hasta la conclusión del proceso penal y que “la resolución judicial reconoce expresamente la necesidad de mantener medidas efectivas de protección orientadas a salvaguardar la integridad física, emocional y la seguridad de la víctima y de su núcleo familiar”.

El 9 de mayo de 2024, en plena campaña política en la que contendía como candidato a diputado federal por la alianza PRI-PAN-PRD-RSP, el exgobernador Sergio Estrada Cajigal fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja, Carla Carrillo, quien en su denuncia acusó que el panista la golpeó y le causó fracturas el 27 de noviembre de 2023 mientras se encontraban de viaje en aquel estado del Caribe mexicano.

Paralelamente, Estrada Cajigal enfrentaba una demanda civil por no pagar pensión alimenticia a su hijo menor.

Pese a que el juez le impuso resguardo domiciliario al entonces candidato, días después, a petición de la parte ofendida, el juez de la causa modificó la medida cautelar a prisión preventiva, en virtud de que incumplió las condiciones de la primera medida.

Así, la noche del 24 de mayo de ese año fue arrestado, trasladado y recluido en un penal del estado de Quintana Roo. Ahora estará nuevamente en resguardo domiciliario en espera de su juicio.