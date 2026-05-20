El Vaticano entra a la era digital: ¿ahora aceptan limosnas con tarjeta?

El Vaticano parece sorprender a muchos creyentes luego de modernizar la forma en la que se realizarían las limosnas durante las misas. Ahora, además del tradicional efectivo, los asistentes ya podrían hacer donativos utilizando tarjetas bancarias o pagos electrónicos sin contacto.

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha generado sorpresa y debate entre los internautas, luego de mostrar supuestas terminales bancarias para recibir limosnas con tarjeta durante misas en el Vaticano. En las imágenes se observa cómo una persona realiza un donativo acercando su tarjeta a un dispositivo electrónico colocado junto a la tradicional caja de colecta.

Foto: Captura de video

A través de terminales, los fieles acercan su tarjeta de crédito, débito o incluso dispositivos móviles con tecnología contactless para realizar sus aportaciones de manera rápida y sencilla.

Los dispositivos son llevados por ayudantes en clásicas cajas de colecta, que continúan recibiendo monedas y billetes.

La actualización llamó la atención en redes sociales luego de que se viralizara el video, algo que para muchos parecía impensable hace algunos años.

Entre los comentarios de los internautas no faltaron las bromas y reacciones sobre esta supuesta nueva modalidad:

¿Se puede pagar a meses sin intereses?”

¿Y también cobran comisión?”

Yo diciendo que no traía efectivo y sacan la terminal.”

Entonces mis dos pesitos todavía cuentan, ¿verdad?”

Con este cambio, el Vaticano buscaría adaptarse a las nuevas formas de pago y facilitar las donaciones para quienes ya no acostumbran cargar efectivo.

Foto: Captura de video

La modernización del Vaticano mostraría cómo incluso las tradiciones más antiguas pueden adaptarse a la tecnología actual. Aunque para muchos resultó sorprendente ver limosnas con tarjeta, esta nueva etapa busca facilitar las donaciones y ajustarse a una época donde cada vez menos personas utilizan efectivo.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la autenticidad del video, la grabación rápidamente se volvió viral y desató todo tipo de reacciones, bromas y comentarios sobre la llegada de la tecnología incluso a las prácticas religiosas más tradicionales, otros criticaron que incluso las limosnas ahora sean parte de la era digital.

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