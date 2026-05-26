BTS x Oreo: este día estarán disponibles las galletas; ¿se podrán conseguir en México?

BTS y Oreo sorprendieron a ARMY con una colaboración internacional que llevará unas galletas de edición limitada a más de 80 países. La campaña marca la primera alianza global del grupo surcoreano con una marca de snacks.

La nueva colección mezcla elementos relacionados con la cultura coreana, referencias para ARMY y un sabor inspirado en uno de los postres callejeros más conocidos de Corea del Sur. Además, las galletas tendrán un diseño especial que fue creado con la participación directa de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

¿Cómo son las nuevas galletas Oreo de BTS?

La edición especial de BTS x Oreo destaca por varios detalles que la diferencian de otras colaboraciones de la marca. Uno de los más llamativos es el color morado de las obleas, algo que Oreo nunca había hecho antes y que funciona como homenaje al color representativo de BTS y ARMY.

Las galletas también tendrán 13 diseños distintos grabados en las obleas. Algunos incluyen los nombres de los integrantes, el logo del grupo, un corazón hecho con los dedos y el Army Bomb, famoso lightstick utilizado por ARMY durante los conciertos.

Además, habrá tres diseños que forman un mensaje oculto cuando los fans logren reunir toda la colección.

¿De qué sabor son las Oreo de BTS?

El sabor elegido para esta colaboración está inspirado en el hotteok, una comida callejera muy popular en Corea del Sur. Oreo describió las galletas como un sabor a “panqueque de azúcar morena”.

Cada pieza contará con doble relleno de crema en tonos blanco y beige. Aunque la marca no explicó si ambas capas tienen sabores diferentes, sí confirmó que la inspiración principal proviene del hotteok.

Jin explicó por qué eligieron este postre para la colaboración:

“En Corea, hay un postre nacional llamado hotteok. Queríamos compartir con todos los sabores de postre que disfrutan los coreanos”.

J-Hope también habló sobre el resultado final del producto:

“Tiene ese sabor auténtico, así que es fascinante”.

El hotteok es una especie de tortita rellena que suele prepararse con azúcar morena, miel y canela. Después se cocina sobre una plancha caliente hasta quedar dorada por fuera y suave por dentro.

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Este alimento es muy común en puestos callejeros de Corea del Sur, especialmente durante la temporada de invierno. Gracias a la popularidad internacional de BTS, muchas personas conocerán este postre por primera vez a través de las nuevas galletas Oreo BTS.

¿Cuándo salen a la venta las Oreo de BTS?

Las fechas de lanzamiento ya fueron confirmadas por Mondelez, empresa dueña de Oreo. La preventa en línea comenzará el próximo 1 de junio, mientras que el lanzamiento oficial en tiendas será el 8 de junio.

Debido a que se trata de una edición limitada y a la enorme popularidad de BTS, se espera que las galletas se agoten rápidamente durante los primeros días.

¿Cómo conseguir las galletas de BTS y Oreo?

Los fans podrán comprar las Oreo x BTS a través del sitio oficial de Oreo durante la preventa. Después estarán disponibles en supermercados y tiendas participantes en distintos países.

La colaboración llegará a más de 80 mercados internacionales, por lo que se espera que en México también estén disponibles, aunque aún no hay ninguna confirmación.

BTS asegura que la colaboración tiene un significado especial

Más allá del lanzamiento comercial, los integrantes del grupo señalaron que Oreo forma parte de muchos recuerdos y momentos dentro del estudio de grabación.

“Para BTS, que Oreo sea la primera marca de snacks con la que colaboramos a nivel mundial es un gran honor”, compartió el grupo en un comunicado. “Las comíamos de niños, las comemos en el estudio, y ahora Oreo nos ayuda a compartir un pedacito de nuestro hogar con el mundo. Estamos muy orgullosos de añadir nuestro propio capítulo a la increíble historia de Oreo”.

RM también recordó que las galletas estuvieron presentes durante las sesiones de grabación de su nuevo álbum.

“Comimos muchísimo durante este campamento de grabación. Cuando trabajábamos en el estudio, teníamos galletas Oreo a nuestro lado. Además, es un snack que comemos desde pequeños”.

Por su parte, SUGA adelantó que esperan una reacción positiva por parte de los fans.