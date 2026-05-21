Cruz Azul campeón… y ¿México semifinalista del Mundial? La “profecía” que se está haciendo viral

Una vieja grabación protagonizada por Paco Maya volvió a explotar en redes sociales por una inesperada “profecía” relacionada con el Cruz Azul y la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

El video fue publicado originalmente el 12 de diciembre de 2020 en el canal de YouTube de Franco Escamilla. En él aparece el hipnotizador John Milton, quien realiza una dinámica con varias personas, entre ellas el propio Paco Maya, integrante cercano del llamado Diablo Squad.

Durante la sesión, Paco Maya entra en estado de hipnosis y comienza a responder preguntas relacionadas con el paso del tiempo. Primero le dicen que ya no tiene 38 años, sino 42, y le preguntan cuándo terminó la pandemia. Él responde que ocurrió cuando tenía 39 años, algo que llamó la atención de muchos usuarios por la relativa cercanía con la realidad.

Sin embargo, el momento que hoy se volvió viral llegó después.

En otra parte de la dinámica, le dicen que ahora tiene 48 años y comienzan a preguntarle por distintas situaciones del futuro. Fue entonces cuando Franco Escamilla, reconocido aficionado de el Cruz Azul, aprovechó para lanzar una pregunta que en aquel momento parecía imposible para muchos aficionados celestes.

“Oye, ¿el Cruz Azul fue campeón alguna vez?”, preguntó Franco.

“Sí”, respondió Paco Maya.

“Bendito Dios. ¿Qué año?”, insistió Escamilla.

“2026. Más o menos, 2026. No me acuerdo bien… De hecho, fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales”.

La respuesta provocó risas inmediatas durante el programa, pero ahora tomó una nueva dimensión debido a que el Cruz Azul disputa actualmente la gran final ante Pumas justamente en 2026, mientras la Selección Mexicana se prepara para disputar la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El fragmento comenzó a circular nuevamente en TikTok, X, Facebook e Instagram, donde miles de aficionados reaccionaron entre bromas, superstición e ilusión por la posibilidad de que la “predicción” pueda terminar cumpliéndose por completo.

Aunque todo ocurrió en medio de un espectáculo de hipnosis y comedia, para muchos seguidores cementeros la coincidencia terminó siendo demasiado perfecta como para dejarla pasar.